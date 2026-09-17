WEC | Ferrari: Nicklas Nielsen ha rinnovato il contratto con un accordo pluriennale

La notizia era nell’aria. Ora è arrivata anche l’ufficialità. Nicklas Nielsen si è visto rinnovare il contratto con la Ferrari con un accordo pluriennale per cui proseguirà il suo rapporto come pilota ufficiale del Cavallino Rampante nelle principali serie endurance internazionali.

La giusta parola d'ordine a Marannello è continuità. Nicklas, danese di 29 anni, è parte dell’equipaggio numero 50 composto anche da Antonio Fuoco e Miguel Molina che corre nel WEC e, inoltre, partecipa a diversi campionati internazionali con la 296 GT3 Evo.

Nel complesso Nicklas Nielsen, dal 2018 – anno in cui si laureò campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe – a oggi, ha disputato 110 gare con il Cavallino Rampante ottenendo 5 vittorie assolute e 17 di classe, mentre il conteggio dei podi è pari a 22 e 42, rispettivamente per i risultati assoluti e quelli di classe.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Ferrari

Al volante della 499P Nielsen ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2024 e nel 2025 ha contribuito al successo del Cavallino Rampante nel Campionato del Mondo Costruttori, oltre a essersi classificato terzo nella graduatoria del Mondiale Piloti.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicklas Nielsen, un pilota cresciuto all’interno della famiglia del Cavallino Rampante che, dopo aver vinto il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018, è stato protagonista di numerosi successi in gara e di titoli, sia con le vetture GT3 sia con la 499P, con la quale ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2024. Nicklas è un pilota giovane, affidabile e professionale che rappresenta uno dei pilastri del nostro impegno nell’Endurance: il rinnovo del contratto è solo l’ultimo tassello di un percorso che si aggiunge alla sua carriera, certi che nel futuro i risultati saranno altrettanto importanti di quelli già ottenuti”.

Nicklas Nielsen, Ferrari 499P EVO, test a Austin Foto di: Ferrari

Nicklas Nielsen: “Sono molto contento di questo rinnovo che per me rappresenta qualcosa di speciale nonché, per certi aspetti, un passo naturale, in quanto ho iniziato il mio percorso nelle competizioni con Ferrari ed è un onore proseguire questo cammino rappresentando il Cavallino Rampante. Ringrazio la Ferrari e Antonello Coletta per la fiducia che dimostrano nei miei riguardi. Gli obiettivi per il futuro? Rimangono inalterati: continuare a migliorarmi come pilota e, insieme ai miei compagni, ottenere tanti altri successi in gara”.