WEC | Ferrari, Monza 'calda': "Sarà più dura, ma c'è entusiasmo"

Alla bandiera verde del round italiano, domenica 9 luglio, saranno trascorsi 28 giorni dalla vittoria ottenuta in Francia quando la 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi aveva riportato il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio della Sarthe dopo 58 anni.

La gara si era conclusa inoltre con il giro più veloce e il quinto posto dell’altra Hypercar di Maranello, la numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che aveva firmato anche la Hyperpole.

Il tracciato dell’Autodromo Nazionale di Monza ha uno sviluppo di 5,793 chilometri, si caratterizza per tre varianti e cinque curve, inclusa l’iconica Parabolica intitolata a Michele Alboreto.

Una pista che permette di raggiungere velocità di punta tra le più elevate della stagione, e che sollecita in maniera particolare gli impianti frenanti delle Hypercar ibride nell’arco di una prova endurance spesso caratterizzata da alte temperature estive.

A Monza le 499P sono state protagoniste di due giornate di test lo scorso mese di febbraio e di un primo contatto con la pista a ottobre 2022.

Grazie ai punti conquistati a Le Mans la squadra Ferrari si presenta all’evento tricolore seconda nella classifica Costruttori, con un distacco di 18 punti rispetto a Toyota; nella graduatoria Piloti Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono secondi, Fuoco-Molina-Nielsen quarti, rispettivamente a 25 e 40 lunghezze dai leader, quando nel calendario del Mondiale endurance oltre a Monza mancano la 6 Ore del Fuji e la 8 Ore del Bahrain.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Ferrari

Antonio Fuoco, 499P #50: “Il tracciato di Monza mi piace in maniera particolare, è una pista speciale per ogni pilota italiano dove in alcuni punti sia sui rettilinei quanto sia nelle staccate si può fare la differenza. Credo che in questo impianto si respiri appieno la storia dell’automobilismo. Cosa mi aspetto? La cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni e il supporto dei tifosi sarà fondamentale: mi auguro di poter regalare a tutti loro un grande risultato”.

Miguel Molina, 499P #50: “All’interno del calendario del Mondiale Endurance Monza è senza dubbio la gara di ‘casa’ per Ferrari, dunque avrà una sapore particolare e non vedo l’ora di salire nell’abitacolo per dare inizio a questo fine settimana. Personalmente la pista mi piace molto sia perché è davvero veloce, sia perché Monza è uno di quei tracciati dove sono state scritte pagine di storia del motorsport. Il nostro obiettivo? È chiaro. Dopo aver vinto come squadra a Le Mans, in Italia dovremo puntare a un nuovo successo, anche in ottica campionato. Nella prima parte della stagione, infatti, abbiamo dimostrato di poter lottare con Toyota. Ora l’ambizione è di fare un ulteriore passo in avanti e dimostrare appieno il nostro valore”.

Nicklas Nielsen, 499P #50: “A Le Mans siamo stati sfortunati, ma la nostra Hypercar in termini di prestazioni era ottima, quindi arriviamo in Italia con l’obiettivo di conquistare un grande risultato, lottando per la vittoria. Monza? Personalmente non ho un tracciato preferito, ma ammetto che questa pista mi piace per le sue caratteristiche uniche, dato che alterna lunghi rettilinei a curve molto lente, come la Prima e la Seconda Variante, e altre al contrario davvero veloci, come la Parabolica. Inoltre l’Autodromo Nazionale è un impianto iconico specialmente se gareggi con una Ferrari: sarà bello guidare per la prima volta la nostra 499P davanti a tanti tifosi”.

Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari

Alessandro Pier Guidi, 499P #51: “A Monza ci attendiamo un’atmosfera molto calda, non solo per le temperature da piena estate, ma specialmente per il pubblico che vedremo in tribuna. Ci aspettiamo tanti tifosi e sarà bello ritrovarli nel round italiano dopo la vittoria a Le Mans: il loro supporto sarà per noi essenziale. La pista brianzola è molto veloce, è quella che all’interno del calendario iridato assomiglia più di tutte al Circuit de la Sarthe, e credo che sia un tracciato dove potremo essere competitivi. Approcciamo questa gara, in ogni caso, con umiltà: penso che Toyota rimanga il punto di riferimento del campionato. Guardando al futuro credo che uno degli aspetti più positivi sia l’ampio margine di crescita sia per noi piloti, sia per il gruppo nel suo complesso e per la nostra Hypercar”.

James Calado, 499P #51: “Sono impaziente di vedere le tribune di Monza dove mi attendo tanti tifosi e un bel colpo d’occhio con il colore rosso che sarà dominante. Questa è una gara che tutti noi stiamo attendendo da molti mesi. Penso che la nostra 499P a Monza potrà esprimere al meglio il proprio potenziale: faremo di tutto per cercare di ottenere una vittoria da festeggiare con il pubblico italiano”.

Antonio Giovinazzi, 499P #51: “Arriviamo a questo appuntamento con il morale alto, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, ma ora è il momento di ripartire, guardando avanti. La 6 Ore di Monza rappresenta in qualche misura la nostra gara di “casa”, sia come team sia per me in quanto pilota italiano. Immagino che tantissimi tifosi ci verranno a supportare per questa prova e a festeggiare con noi il successo ottenuto in Francia. Dunque ci presentiamo all’Autodromo Nazionale con la speranza di poter confermare il nostro valore e di ottenere un grande risultato. Il sogno sarebbe quello di tagliare il traguardo per primi come squadra e di poter salire sul gradino più alto di un podio unico al mondo come quello di Monza”.

Ferrari 499P Maranello Parade Photo by: Ferrari Media Center

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Siamo felici e orgogliosi per lo storico successo alla 24 Ore di Le Mans, di cui nelle settimane successive all’evento abbiamo compreso appieno il valore. Al contempo siamo consapevoli che d’ora in avanti il nostro cammino sarà ancora più difficile, considerato che i nostri avversari si presenteranno a Monza con l’ambizione di ben figurare in una gara di cruciale importanza per la classifica. Per questi motivi manteniamo alta la concentrazione e il massimo impegno con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati importanti, e di portare le 499P sul podio nel prosieguo della stagione. La 6 Ore di Monza rappresenta per noi la gara di ‘casa’: il sogno della nostra squadra sarebbe di regalare altre belle emozioni ai numerosi tifosi che sono attesi all’Autodromo Nazionale”.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars: “Dopo il risultato straordinario raccolto a Le Mans, le aspettative per la gara di Monza sono davvero alte, c’è molto entusiasmo e vogliamo fare bene per i nostri tifosi. D’altro canto, siamo consapevoli di quanto le prestazioni dei nostri avversari siano elevate e prevediamo una corsa molto combattuta, che potrebbe essere condizionata da un meteo incerto e temperature molto elevate durante le sei ore. Dopo qualche giorno di riposo, all’indomani di Le Mans, abbiamo ripreso preparando la gara come sempre al simulatore, avendo anche la possibilità di eseguire due giorni di test a Fiorano molto utili per rivedere setup e strategie di controllo”.