WEC | Ferrari: la delusione spinge a fare passi avanti in gara

E' una beffa atroce quella che la Ferrari patisce al termine delle Qualifiche valide per definire la griglia di partenza della 6h di Spa-Francorchamps, dove tra amarezza e delusione spuntano però altre certezze e aspetti più che positivi sulla 499P.

Il terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023 sulle Ardenne ha regalato emozioni a non finire nelle prove cronometrate del venerdì pomeriggio, a cominciare dal KO della Toyota di Brendon Hartley, finita a muro al Raidillon nel primo giro in uscita dai box, probabilmente tradito dalle gomme fredde.

A questo punto le 499P si sono ritrovate con il solo Kamui Kobayashi come avversario al volante della GR010 Hybrid #7 e il giapponese ha prima scavalcato per un soffio la Rossa #50 di un pimpante Miguel Molina, poi si è ritrovato a sessione conclusa con un primato riconsegnato d'ufficio dai giudici quando pareva ormai relegato al secondo posto.

Questo perché l'ultimo giro con il quale Antonio Giovinazzi era riuscito a strappargli il primato è stato cancellato dalla direzione gara, che ha riscontrato l'infrazione dei limiti della pista da parte del pugliese della #51, annullando così il miglior crono ottenuto che aveva già fatto urlare di gioia e festeggiare i box di AF Corse.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

“Le Qualifiche, come spesso capita a Spa, sono sembrate un giro sulle ‘montagne russe’. Credo di aver fatto un ottima tornata all'ultimo tentativo, ma purtroppo sono finito sulla ghiaia e ho perso tempo: non ho guadagnato nulla in termini cronometrici, e invece ho perso la Pole", commenta Giovinazzi, che quindi si ritrova terzo a +0"161 con la LMH del Cavallino condivisa con Alessandro Pier Guidi e James Calado.

"In ogni caso concludiamo le qualifiche secondi e terzi, il che è molto positivo per la Ferrari, e ci prepariamo per fare una buona gara sabato. Se avessimo avuto una sessione ‘pulita’, senza interruzioni, sarebbe stato meglio, ma dobbiamo essere contenti di aver messo virtualmente la macchina in Pole".

"Il tempo sul giro c’era, ma queste sono le regole e dobbiamo accettarle. La 6h sarà una corsa lunga con la solita incognita legata al meteo. Speriamo in una gara priva di problemi, sono sicuro che potremo ottenere un buon risultato”.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche il suo collega Molina ha di che recriminare, avendo trovato traffico nel giro in cui era riuscito a migliorare i primi due settori e stava volando verso il primato, aggiungendo anche il grosso rischio corso in uscita dalla curva 'Paul Frère' mettendo due ruote sulla ghiaia in piena accelerazione.

“Credo che oggi avremmo potuto fare la Pole, ma ho trovato traffico negli ultimi due settori e non ho avuto la possibilità di provarci fino in fondo. In ogni caso, sono soddisfatto della vettura e delle mie prestazioni in qualifica. La squadra ha fatto nuovamente un lavoro straordinario. Stiamo imparando molto, come continuo a ripetere, e stiamo facendo un ottimo lavoro", commenta lo spagnolo, che grazie alla penalità comminata a Giovinazzi sale al secondo posto con la #50 condivisa con Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen.

"Sono molto contento della prestazione di venerdì, ma dobbiamo tenere presente che la gara si correrà sabato, quando vi saranno in palio punti importanti per la classifica. Stiamo lavorando per avvicinarci alla Toyota e nella 6h potremo avere una risposta in tal senso, intanto continuiamo a fare passi avanti".

"A Spa non si sa mai cosa possa succedere con il meteo, quindi, anche se ci aspettiamo una gara asciutta, non si può mai essere certi di come si svilupperà questo fattore. Con i miei compagni di squadra spingeremo per ottenere un grande risultato".

Molina ha anche espresso il suo parere sull'uscita di Hartley a causa delle gomme fredde; il divieto di pre-riscaldare le coperture continua a far discutere parecchio tutto il paddock e in Belgio è arrivata un'altra vittima illustre di questa scelta.

"E' stata una sessione davvero difficile, sapevamo che quando la temperatura è bassa facciamo fatica con le gomme fredde, bisogna stare molto attenti nel giro d'uscita dai box e poi salire gradualmente con la temperatura, facendo molta attenzione. È piuttosto dura, ma alla fine è la stessa cosa per tutti".

"Il fatto che Hartley abbia sbattuto conferma le difficoltà, ma fin dal primo momento in cui abbiamo provato questi pneumatici lo sapevamo. Fa di nuovo parte del gioco, quindi ognuno deve gestire la situazione al meglio e noi stiamo cercando di farlo".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P - Hybrid: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Paul Foster

Come detto, la beffa delle Qualifiche apre nuovi scenari alla Ferrari. Il primo è spinto dalla (nuova) consapevolezza di avere una 499P molto veloce e competitiva sul giro secco, cosa che si era già potuta apprezzare a Sebring, ma non a Portimao.

Il secondo invece è legato a quello che per ora è mancato agli uomini di Maranello, ossia il passo gara. Nell'endurance una Pole Position ha un valore relativo (a Spa tutto sommato può consentirti di scappare via ed evitare il caos dell'Eau Rouge/Raidillon), mentre è molto importante il ritmo nell'arco delle ore che si debbono affrontare.

Lo sanno bene anche i vertici del team, i quali accettano una inevitabile penalità che fa sfumare il sogno Pole numero due dell'anno (inequivocabile il fatto che Giovinazzi sia andato ben oltre la fatidica riga bianca, anche se la ghiaia presa di sicuro non lo ha fatto guadagnare) attenendosi - giustamente - al regolamento, con la speranza che la 6h belga possa dare qualche riscontro positivo in corsa contro le Toyota, punti di riferimento per tutti.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione delle nostre vetture in Pualifica, nonostante la Pole sfumata a causa della cancellazione del tempo di Giovinazzi. Le regole sono queste, bisogna accettarle", sottolinea Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive GT.

"Abbiamo dimostrato di essere competitivi con entrambe le 499P e questo conferma l’ottimo inizio di stagione per un progetto giovanissimo come il nostro. La gara sarà lunga, l’esito difficilmente prevedibile anche per l’incertezza del meteo, ma proveremo a fare il possibile per portare a casa un altro risultato importante”.

Ferdinando Cannizzo, Responsabile del programma Endurance, aggiunge: “Il risultato della Qualifica ci rende molto contenti, anche se è un po’ difficile nascondere la delusione per il tempo cancellato alla #51 e per il giro che la #50 ha dovuto abortire per il traffico".

"Questo risultato tuttavia non ci consente di distogliere l’attenzione dalla gara di sabato che sappiamo di dover preparare con molta attenzione per poter consolidare la nostra posizione in classifica”.