WEC | Ferrari: la 499P gira a Monza in livrea camuffata per preparare il futuro

Nel caldo umido offerto dalla Brianza un rombo ha squarciato il torpore monzese, che si inizia a godere le prime strade meno affollate per via dei tanti vacanzieri partiti per altri lidi. Il suono è quello di un motore Ferrari. Per la precisione del V6 che equipaggia la 499P LMh.

Il team di Maranello è all'opera oggi all'Autodromo Internazionale di Monza per una giornata di test volta a pianificare il futuro. Niente di definitivo, ma si tratta del primo passo che dovrà portare la 499P a rifarsi il look in vista della prossima stagione.

La Hypercar di Maranello appare oggi non con la solita ed elegante veste rossa, ma con una livrea camouflage. L'intento è molto chiaro: cercare di celare ad occhi indiscreti forme anche solo leggermente differenti da quelle convenzionali per non dare alcuna indicazione di sorta su cosa si sta lavorando.

Tutto legittimo, ma questo rende ulteriormente più intrigante. I primi scatti della 499P in pista sono stati diffusi nella tarda mattinata di oggi proprio dalla Ferrari. Una scelta che avrà fatto certamente piacere a tutti gli appassionati di motorsport, considerando che, spesso, tante altre categorie preferiscono tenere celate più cose possibili.

Per la Rossa - oggi in realtà bianca e nera - è solo la prima uscita con componenti differenti da quelle che sta usando nella stagione corrente del World Endurance Championship. Il programma di sviluppo avrà infatti altre tappe, altri giorni di test, per poi arrivare al momento dell'omologazione con una vettura che dovrà essere definita pronta per affrontare la prossima stagione nei canoni immaginati dalla squadra diretta da Antonello Coletta.

Insomma, per fare un lungo percorso, fare il primo passo (anche se piccolo) è sempre necessario. La Ferrari, a suo modo, ha iniziato il suo cammino verso il futuro proprio oggi...