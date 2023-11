WEC | Ferrari ha annunciato il rinnovo di Nicklas Nielsen

La stagione 2023 del World Endurance Championship è appena terminata e per la Ferrari rimarrà nella storia grazie al clamoroso trionfo - a 50 anni di distanza dall'ultimo - alla 24 Ore di Le Mans con la 499P LMh, eppure il Cavallino Rampante aveva ancora cose importanti da sistemare in vista della prossima stagione.

Una di queste è legata ai rinnovi di alcuni piloti LMh in scadenza e tra questi c'era anche Nicklas Nielsen. Il pilota danese e la Ferrari hanno rinnovato oggi il loro accordo, dunque il pilota classe 1997 continuerà a correre con la 499P.

Nel comunicato diffuso nel primo pomeriggio di oggi dalla Ferrari non è stata annunciata la durata dell'accordo che unirà le parti almeno per un altro anno ancora.

Nel corso del 2023, Nielsen ha corso nel WEC al volante della Ferrari 499P LMh numero 50, condividendola con Antonio Fuoco (autore della pole position alla 24 Ore di Le Mans) e Miguel Molina.

Sempre nel corso di questa stagione ha anche gareggiato con la 296 GT3 del team AF Corse - Francorchamps Motors nel GT World Challenge Europe - Endurance Cup togliendosi la soddisfazione di vincere la gara di Barcellona assieme ad Alessio Rovera e Robert Shwartzman, senza contare le gare fatte con la 488 GT3 Evo nelle European Le Mans Series.

Photo by: Ferrari #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Per Nielsen e la Ferrari questo rinnovo è molto importante anche dal punto di vista simbolico, oltre a quello prestazionale. Il danese è infatti prodotto del Ferrari Challenge, vinto tra l'altro nel 2018 (il Trofeo Pirelli Europe). Dunque la chiara dimostrazione di come il monomarca abbia funzionato bene anche nella creazione di piloti di talento, che possono quindi essere introdotti nei programmi endurance del Cavallino Rampante.

“Sono molto contento di aver rinnovato il contratto con Ferrari, credo che insieme abbiamo trascorso ottime stagioni, in particolare quest’anno con l’Hypercar, e non vedo l’ora di continuare questo viaggio proseguendo lo sviluppo della 499P in vista della stagione 2024” commenta Nielsen.

Antonello Coletta, direttore della sezione Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha aggiunto: “Nicklas è un pilota veloce, giovane, cresciuto nella famiglia Ferrari dove, in seguito alla vittoria nel monomarca, ha inanellato almeno un titolo internazionale in ogni stagione sino al 2022, prima di concludere in terza posizione quest’anno nella classifica Piloti del FIA WEC. Il rinnovo del suo contratto ci rende orgogliosi".