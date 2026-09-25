WEC | Ferrari e la minaccia pioggia: un potenziale alleato per provare a digerire meglio il Fuji

La 6h del Fuji rappresenta una tappa fondamentale per la rincorsa ai titoli del FIA World Endurance Championship, con le classifiche che potrebbero decisamente virare sia dal lato della chiusura dei discorsi, ma anche su quello della riapertura.

C'è una grossa incognita che però aleggia sul Giappone ed è rappresentata dalle nuvolone minacciose che durante le Prove Libere hanno risparmiato scrosci di pioggia, cosa che invece era venuta giù nei giorni scorsi e che è prevista di ritorno sabato e domenica.

Questo è ciò su cui si sono basati gli uomini di casa Ferrari, che fin da subito hanno cercato di lavorare sfruttando la pista asciutta per capire il livello delle 499P, solitamente poco avvezze a digerire il circuito nipponico, ma che con la pioggia potrebbero avere un improbabile alleato per giocarsela con le rivali, oggi in particolar modo emerse con i nomi di Toyota, Alpine e Genesis.

Foto di: Ferrari

"La giornata di oggi era piuttosto importante perché domani pioverà parecchio e domenica potrebbe esserci una situazione intermedia, con qualche acquazzone. Quindi era fondamentale sfruttare le Libere per provare a migliorare, poi vedremo il discorso del bagnato", ha detto Antonio Fuoco parlando con i giornalisti presenti al Fuji, tra cui Motorsport.com.

"Abbiamo montato le gomme medie al mattino perché le temperature erano già alte e non c'era molta aderenza, ma credo che la situazione del tracciato non migliorerà e penso sempre che sia meglio provare fin da subito le cose per la gara. Essendoci buone possibilità di avere gara bagnata o comunque umida, diventava importante provare qualcosa per l'asciutto oggi".

"Qualifiche bagnate? Onestamente non ricordo che ne siano mai state, quindi penso sarà una novità per tutti. Scopriremo domani cosa accadrà. Intanto abbiamo potuto vedere che ci sono un paio di vetture che sembrano davvero forti, soprattutto Alpine, ma anche Genesis. Però le condizioni possono cambiare parecchio nel corso del weekend, quindi meglio concentrarsi su noi stessi dando il massimo".

Foto di: Ferrari

Come detto, la Ferrari nel Sol Levante non ha mai raccolto grosse soddisfazioni. Questo comporterà sfruttare a pieno ogni occasione per provare a cogliere un buon risultato, magari recuperando anche punti in ottica campionato che potrebbero risultare molto pesanti a fine anno, come sottolinea Antonio Giovinazzi.

"Diciamo che non siamo venuti qui con una formula magica: la vettura è la stessa, sono cambiate le gomme e dobbiamo quindi cercare di adattarci un po’ di più a questa situazione. Finora abbiamo faticato tutti gli anni, andando un pelo meglio nel 2025; ripartiremo da lì cercando di fare del nostro meglio", spiega il pugliese.

"Siamo consapevoli che la nostra auto non sia la migliore su questa pista, anche se nel 2025 qualche passettino avanti era stato fatto. Ma anche gli altri sono cresciuti, come Toyota e anche Genesis. Il settore 3 rimane un problema per noi, ma pure il secondo, per certi versi. Semplicemente, diventa difficile trovare un buon compromesso ed è così fin dal primo anno in cui siamo venuti qui".

"Le gare sono lunghe e succedono tante cose, vedremo se da qui a domenica riusciremo a trovare soluzioni per migliorare la nostra vettura. Se non saremo competitivi sull'asciutto, spero arrivi la pioggia domenica".

"In passato abbiamo visto che anche in condizioni di difficoltà, alla fine qualche punto è arrivato, come ad esempio in Brasile. Non bisogna mollare mai, tenendo conto che l'equipaggio #51 rimane quello meglio piazzato in classifica piloti per ambire al titolo".

"Ad Austin abbiamo guadagnato alcuni punti nel Costruttori, la #50 in quella Piloti. La Toyota #7 si è ritirata e questo è stato positivo. Qui sappiamo che sarà difficile, ma anche ad Interlagos abbiamo sempre faticato; eppure quest’anno abbiamo ottenuto un buon risultato. Purtroppo al COTA non è andata benissimo per noi della #51, ma mai dire mai. Dobbiamo essere intelligenti nella strategia e mettere insieme tutto, cercando di guadagnare più punti possibili".

Foto di: Ferrari

Dello stesso avviso, anche l'Ingegner Mauro Barbieri, che ha fatto una panoramica del lavoro svolto oggi, senza ovviamente sbilanciarsi in proclami e previsioni.

"Le prime prove servono sempre per sistemare gli assetti e prendere confidenza con la pista. A parte la Toyota #8, tutto il gruppo si è mostrato piuttosto compatto, ma non andrei a considerare troppo i tempi sul giro poiché le previsioni meteo per domani danno alta probabilità di pioggia".

"Noi ci auguriamo possa essere bagnato nelle Libere 3, così potremo ottimizzare l’assetto anche in queste condizioni. Ma diciamo che la situazione è più o meno la stessa degli altri anni. Chiaramente, stiamo entrando in un argomento di cui non potrei parlare".

"Diciamo che pare sia stato fatto qualcosa per cercare di mantenere il gruppo un po’ più compatto in termini di tempi sul giro, come visto durante la stagione, ma è altresì vero che è sempre difficile sorpassare, anche in rettilineo. Per questo, in alcune gare, abbiamo visto vetture adottare strategie diverse per poter percorrere più giri a pista libera e non risentire del traffico. È l'aspetto negativo di avere tempi così simili".

La Michelin ha portato la mescola morbida come alternativa alla media, ma già dal mattino - con l'aggiunta di qualche raggio di sole che si è fatto spazio tra le nuvole - le temperature elevate non hanno consentito alle 499P di provarla, come invece altri sono riusciti a fare grazie alle differenti caratteristiche delle rispettive vetture.

"Sarebbe stato importante provarle, dato che le previsioni cambieranno per sabato e domenica; potrebbero esserci dei momenti in cui la pista è un po’ umida e le gomme morbide potrebbero tornare utili".

"Ma serve anche avere un riferimento su come si comportano in condizioni di asciutto, perché se durano solo 20 giri anziché 50, magari è preferibile soffrire un po’ di più nelle prime tornate con le medie, ma essere più competitivi sulla lunga distanze e con meno degrado".

Dopo la gara, la Ferrari ha programmato una giornata di prove martedì 29, ma solo come 'Roll Out' delle 499P attuali che poi andranno a completare la stagione. Non ci sarà un'ulteriore test della versione EVO per il 2027, che tornerà in azione presumibilmente a Barcellona il 20 ottobre - almeno secondo il calendario ufficiale - seppur Barbieri non abbia rivelato ulteriori dettagli.

"Abbiamo pensato che fosse il modo migliore per ricostruire le vetture montando i pezzi nuovi dopo la gara, in modo da svolgere una sorta di Shakedown di un'ora per controllare che tutto sia in ordine. Dopo di che, spediremo le vetture a Barcellona, cosa che abbiamo fatto anche ad Austin prima di venire qui".

"Non proveremo la versione aggiornata qui in Giappone, ma solitamente non diciamo quando andremo in pista per i test".