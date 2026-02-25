WEC | Ferrari, Coletta: "Mi auguro che il riposizionamento aerodinamico non stravolga i valori"

Dopo l'euforia dei Mondiali vinti, ora si riparte e tutto il team Ferrari-AF Corse è pronto per la sfida che lo attende nel FIA World Endurance Championship 2026 dove arriva da Campione in carica della Classe HYPERCAR.

Lo sanno bene tutti i portacolori di Maranello, a cominciare dal grande capo, Antonello Coletta, che sorride quando viene tolto il velo alla 499P dai sei piloti ufficiali, nella suggestiva sala principale del Museo Enzo Ferrari di Modena, dove anche il pubblico ha potuto partecipare all'evento ideato dal Cavallino Rampante per dare il via alla stagione della massima serie endurance.

"L'idea di venire al MEF è venuta ai nostri colleghi organizzatori delle attività, credo sia stata una scelta giusta. Ci ha fatto molto piacere, siamo in uno dei nostri musei, eravamo già stati in quello di Maranello e lo scenario è bellissimo, non solo per le vetture meravigliose che hanno circondato la 499P, ma soprattutto per i tanti tifosi e appassionati di endurance; questo non può che far piacere, a conferma che questa disciplina sta prendendo sempre più piede nel tifo collettivo", ha spiegato Coletta nella conferenza stampa cui ha preso parte anche Motorsport.com.

"Credo sia ben radicato in quello che è il vero sport automobilistico, un po' meno spettacolare, ma legato maggiormente a meccanica e tradizione. Siamo ben contenti e fieri di vedere tanta passione attorno a noi, ragazzi più o meno giovani, ma che hanno avuto attenzione per il nostro progetto, cosa che avevamo già potuto riscontrare ad Imola e Monza negli anni scorsi. Per noi è motivo di orgoglio e responsabilità di fare meglio".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto di: Ferrari

Le Rosse LMH non avranno il #1, ma quella bandiera iridata sul parabrezza e l'alloro posto sotto allo scudetto nella fiancata sono simboli d'orgoglio, ma che sicuramente mettono anche pressione sapendo che si comincerà con il mirino puntato da tutti i rivali.

"Sul campo, per definizione, la Ferrari è sempre stata la squadra da battere, ora a maggior ragione perché siamo i Campioni in carica. Questo mette sicuramente pressione, ma anche all'interno dell'azienda ce n'è perché si vuole restare al vertice delle competizioni endurance".

"Tutta la squadra ha sempre vissuto la pressione come uno stimolo e il ricordare cosa significa la responsabilità di rappresentare un marchio così importante, oltre al grande rispetto per tutti i numerosi tifosi che ci seguono nel mondo. Siamo abituati alla pressione, fa parte del nostro lavoro e dobbiamo saper accettarla, gestirla e anche subirla".

E qui il manager romano sottolinea quanto sia doveroso ricordare che ogni impresa, come la vittoria di un Mondiale, richieda sforzi importantissimi e, a sua volta, ne provochi altri che non possono essere sottovalutati.

"Per noi vincere i Mondiali è stata una soddisfazione incredibile e un risultato importantissimo. Ci eravamo posti un obiettivo all'inizio di questa avventura: vincere Le Mans e un titolo nel giro di 5 anni. Dopo tre, siamo riusciti ad imporci per tre volte alla 24h e a conquistare i titoli Piloti e Costruttori, concludendo nel 2025 con i tre equipaggi nelle prime tre posizioni del campionato: la conferma che la scelta fatta, anche per quanto riguarda i piloti, era giusta".

"Ovviamente abbiamo la consapevolezza che è difficilissimo vincere ed è ancor più complicato ripetersi. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, concentrati e riconoscere forza e competenza dei nostri avversari. Sappiamo quello che dobbiamo fare e la strada da percorrere, con i nostri mezzi e conoscenze; speriamo di continuare a toglierci soddisfazioni importanti".

"Naturalmente avremo giornate migliori e giornate peggiori, ma il nostro dovere è continuare a dare il 100% per restare al vertice e raggiungere il nostro obiettivo di riconfermarci".

Ferrari AF Corse Ferrari 499P Foto di: Ferrari

Una riconferma che, come detto, passa da una stagione composta da 8 gare, tutte molto diverse tra loro (Le Mans inclusa, naturalmente) e che adesso andranno affrontate anche con un'ottica differente rispetto al passato per via della nuova omologazione che FIA-ACO ed IMSA hanno imposto ai Costruttori nella galleria del vento di WindShear, in North Carolina.

"Nell'arco di un campionato sappiamo che non c'è sempre la stessa competitività, altrimenti avremmo un dominio schiacciante, anche se devo dire che nel 2025 siamo partiti molto bene vincendo le prime quattro gare e ben comportandoci in altre due. Abbiamo sofferto al Fuji ed Interlagos, ma siamo consapevoli di avere una vettura con una configurazione più agevole in certe situazione rispetto ad altre".

"Questo fa parte delle scelte fatte in sede di progetto, all'inizio della nostra avventura, ma c'è la volontà di migliorare sempre e già lo scorso anno, nelle due gare più dure in Brasile e Giappone, abbiamo visto una crescita".

"L'obiettivo è farlo anche nel 2026, ma l'aspetto importante da sottolineare è che siamo tornati tutti in galleria del vento per riposizionare la vettura con una nuova aerodinamica, come ci è stato chiesto dalla Federazione, dunque sarà importante vedere dove saremo in Qatar e poi nel prosieguo del campionato".

"Abbiamo lavorato su affinamenti, ovendo rimappare i parametri in cui eravamo posizionati nella finestra prevista dall'attuale regolamento. Ci sono state piccole modifiche al fondo e ad altre cose che non hanno necessitato di un cambiamento di progetto, ma solo al fine di soddisfare la richiesta rispetto a quello che era il regolamento precedente".

"E' chiaro che il posizionamento è cambiato perché la galleria è diversa e i regolamenti differenti, ma è così per tutti e ci auguriamo che questo non vada a stravolgere completamente i valori in campo. Il lavoro aerodinamico svolto in origine per la 499P precedentemente omologata ci ha dato soddisfazioni incredibili, soprattutto sulle piste molto veloci, come dimostrato a Le Mans. Ci auguriamo di aver l'occasione di migliorare qualcosa e mantenere l'efficienza che già avevamo".

Ferrari AF Corse Ferrari 499P Foto di: Ferrari

Infine un altro aspetto di notevole importanza riguarda le nuove gomme che Michelin introdurrà quest'anno per la categoria riservata ai prototipi.

I test svolti nei mesi scorsi per lo sviluppo delle Pilot Sport di nuova generazione non sono stati certamente sufficienti a delineare un quadro della situazione completo e questo potrebbe influire sui valori in campo, come ha evidenziato Coletta.

"Per la prima volta avremo gomme completamente diverse, una novità per tutti. Sarà importante capirle il più rapidamente possibile, come interpretarle al meglio e sfruttarle bene al 100%. Abbiamo visto già in passato che la gestione del pneumatico nei vari stint ha fatto la differenza, così come sul giro secco in Qualifica preparandolo bene".

"Purtroppo tutti hanno provato poco e questo è un problema perché ne risentiranno spettacolo e competizione, almeno all'inizio. Ma siamo tutti nella stessa situazione e ci auguriamo di essere bravi anche qui".