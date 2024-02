WEC | Ferrari, cantiere aperto 296: "Pronti a rifinire il tutto"

Terminate le fatiche del Prologo, in casa Vista AF Corse c'è una marea di lavoro sul tavolo da analizzare e sviluppare per rendere competitive le 296 GT3.

Le vetture del Cavallino Rampante sono all'esordio nella massima serie endurance e a Lusail gli equipaggi formati da Thomas Flohr, Francesco Castellacci/Davide Rigon (#54) e Simon Mann/François Hériau/Alessio Rovera (#55) si sono messi subito al lavoro nella serata di lunedì quando è andata in scena la Sessione 2, visto che le vetture e i materiali della squadra erano arrivati in ritardo per prendere parte alla Sessione 1.

L'aspetto positivo è che il team è riuscito a completare tutte le operazioni previste nei due giorni, a parte un problema al flussometro accusato dalla #54 che ha richiesto una lunga sosta ai box, e soprattutto arrivando sempre ad ottenere buoni tempi andando nelle posizioni di vertice della categoria.

I dati raccolti da entrambe le auto sono stati parecchi e utili a capire pure il comportamento delle nuove coperture Goodyear su un asfalto piuttosto particolare, mentre nella terza fascia di prove sono state esplorate nuove soluzioni a livello di elettronica che potranno tornare utili già dalle Libere del giovedì, quando si comincerà a fare sul serio in vista della 1812 Km di sabato.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

“Fino a lunedì avevo provato il circuito di Lusail soltanto al simulatore. La pista è davvero interessante, molto fluida e da ben interpretare", spiega Rovera.

"Con la squadra abbiamo lavorato su ogni aspetto della macchina, concentrandoci anche sul miglior impiego possibile delle gomme Goodyear che montiamo nel Mondiale".

"Le prime due sessioni direi che sono andate bene, nella terza abbiamo provato qualche modifica e ora attendiamo le tre Prove Libere previste da giovedì per rifinire il tutto e presentarci in Qualifica e soprattuto in gara nelle migliori condizioni".

"Quest’anno il campionato è ancora più competitivo e folto di rivali, tra onori e oneri è bellissimo ritrovarsi tra i protagonisti e quindi proveremo a inaugurarlo nel miglior modo possibile”.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: JEP / Motorsport Images

Rigon aggiunge: "Il Prologo non è partito nel migliore dei modi per via del problema al flussometro, ma la squadra ha fatto un grande lavoro per risolverlo al meglio in tempi rapidi. Quindi abbiamo potuto lavorare al meglio sul bilanciamento".

"Sono molto contento dei km che abbiamo percorso e delle informazioni raccolte, anche in termini di degrado delle gomme su una pista che, com’è noto, è molto impegnativa sotto questo aspetto. Non vedo l’ora di tornare in pista per preparare con fiducia l’esordio iridato della nostra nuova 296 LMGT3".