Intervista

WEC

WEC | Ferrari cambierà il nome della 499P: "Nuova omologazione, nuova identità"

La Casa di Maranello sta lavorando alacremente sulla nuova LMH che nel 2027 presenterà una veste in grado di darle la possibilità di competere ai vertici del Mondiale, mentre in ottica 2030 Coletta spiega che servono regole chiare velocemente, ma atte a garantire una propria identità. Anche se non tutti sono d'accordo...

Francesco Corghi

Pubblicato: 22 nov 2026, 12:07

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Foto di: Ferrari

La Ferrari è pronta a cambiare il nome della 499P in vista della stagione 2027 del FIA World Endurance Championship, come ha confermato Antonello Coletta in occasione delle Finali Mondiali in corso a Barcellona questo fine settimana.

La Casa di Maranello sta lavorando alacremente sul modello rinnovato della propria LMH, con l'idea di poter risolvere le problematiche di competitività riscontrate in confronto alle avversarie che si sono evolute, soprattutto nel 2026, per poter ambire al successo desiderato.

Ci sono poi ampie discussioni riguardo i nuovi regolamenti che il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti ha illustrato parlando coi giornalisti presenti in Spagna, tra cui Motorsport.com, che gli ha chiesto subito quali siano i piani in vista della prossima annata.

Antonello Coletta, Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Abbiamo visto tanti ringraziamenti e saluti per la 499P, c'è idea di cambiarle nome?

"Il nome sicuramente cambierà e lo sveleremo più avanti. Questo perché la vettura si sta evolvendo e quindi vogliamo darle una nuova identità, dato che ci sarà una nuova omologa. I processi finiranno tra dicembre e gennaio, i test intanto proseguiranno con tutte le limitazioni del regolamento".

Quanti ne potrete fare?

"Purtroppo la cosa che ci dispiace è il punto in cui ad un marchio non iscritto al campionato può girare quanto vuole, mentre una volta completata l'iscrizione, girando con una vettura non omologata non si possono fare ugualmente i test desiderati, rientrando nelle limitazioni. Dobbiamo centellinare tutte le possibilità di andare in pista, sfruttandole al meglio. Sfortunatamente abbiamo anche preso pioggia e non siamo riusciti a svolgere il lavoro come desiderato. Attualmente stiamo cercando di pianificare le prossime uscite in base a come vorremmo e alle nostre necessità".

Vi siete concentrati in particolare su un'area che possa garantirvi di affrontare meglio i problemi legati al BoP, come ha fatto Toyota?

"Per regolamento non possiamo parlare di BoP, lo rispettiamo e sappiamo che non possiamo controllarlo noi. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e strategie di sviluppo della nuova vettura, pensando a ciò che possiamo decidere e gestire, quindi team, piloti, vettura e strategie".

Ferrari 499P EVO, test a Austin

Foto di: Ferrari

Pensando al 2027, arriveranno Ford e McLaren, ma se ne andranno Peugeot e Alpine, dopo Porsche: è un avvicendamento fisiologico o c'è preoccupazione per lo stato del campionato?

"Sicuramente ci dispiace vedere marchi che lasciano, come ci fa piacere che ne arrivino. C'è ovviamente un po' di apprensione perché quando i Costruttori cambiano programmi, e non sempre per motivi sportivi, dispiace. Ma bisogna contestualizzare, se uno lascia perché ha altri obiettivi strategici, oppure perché non è contento del contenitore in cui si trova. Credo che ci saranno sempre avvicendamenti, ma l'importante è che resti uno zoccolo duro".

Quale numero sarebbe ideale per questo 'zoccolo duro'?

"Avere 10-11 Costruttori è sicuramente bellissimo, un sogno. Ma credo che sia anche un obiettivo difficile da mantenere in futuro. L'importante è che almeno 5, 6 o 7 rimangano coinvolti nel tempo".

Riguardo ai nuovi regolamenti 2030, quale sarebbe la miglior piattaforma comune per bilanciare le prestazioni, senza ricorrere al BoP?

"Penso che sia presto per parlare delle nuove regole, ci stiamo riunendo con gli altri Costruttori e la Federazione per discuterne. Non c'è ancora un accordo con il Dipartimento Tecnico della FIA, ma vorremmo vedere nei prossimi mesi quali saranno le nuove regole, con la speranza che non ci sia il BoP, o quantomeno abbia una incidenza minore. Ma prima del BoP vanno discussi altri parametri tecnici".

Quale percorso farete in merito?

"Prima di fine 2026 faremo un altro incontro per capire meglio la questione. Nel 2030 c'è la possibilità di arrivare ad un nuovo, solido, regolamento che porterà ad una nuova era d'oro delle corse endurance. Dunque, dal mio punto di vista, è importante parlarne ora in modo da avere il tempo giusto per apportare i cambiamenti sfruttando l'occasione".

Ferrari 499P EVO, test a Monza

Foto di: Ferrari

C'è modo di riportare alcune caratteristiche della nuova LMH 2027 anche nei regolamenti 2030?

"I nuovi regolamenti saranno diversi rispetto agli attuali, quindi non ci sarà la possibilità di mantenere parti della nostra attuale vettura in una ipotetica nuova, dato che ci saranno norme completamente diverse. Uno degli obiettivi è mantenere i costi come sono, dato che parlando di 2030 è impossibile pensare di ridurli, con tutto ciò che ne consegue. Se riusciremo a mantenere i prezzi uguali, sarà già un buon obiettivo raggiunto, ma è complicato parlare di denaro quando ci sono alcuni rivali che cambiano continuamente idea".

Voi che idea avete?

"Bisogna creare un solido programma economico-finanziario per decidere in quale miglior categoria dell'endurance e del motorsport presenziare. Il WEC è il vertice dell'endurance e quindi è importante mantenere i costi come sono, ma impossibile avere auto simili perché è importante che ognuno abbia le sue differenze identitarie, anche per provare parti che, in futuro, possano essere utili sulle vetture stradali. E' la nostra filosofia e ho capito che altri non la pensano così, ma è chiaro che ognuno di noi vuole sviluppare un prodotto a seconda delle proprie strategie".

Dopo le 499P in ALMS, c'è la possibilità di vedere qualche vettura clienti anche in IMSA?

"Per il momento vogliamo concentrarci direttamente solamente sul WEC e ALMS, che consideriamo una buona opportunità di lavoro per i nostri team. L'IMSA è sicuramente importante nel mondo dell'endurance, ma non è previsto un nostro impegno là".

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