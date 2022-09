WEC | Ferrari, Calado: "2° posto è ottimo, fiduciosi per la gara"

Carica lettore audio

La Ferrari partirà dalla prima fila della Classe LMGTE PRO alla 6h del Fuji, penultimo evento della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

E' toccato a James Calado salire sulla 488 #51 per la sessione di Qualifica andata in scena nel pomeriggio giapponese, quando in Italia era ora di colazione.

Il portacolori di AF Corse ha piazzato la sua macchina al secondo posto, battuto dalla Porsche di Michael Christensen per 0"195, ma comunque ottenendo un buon risultato in ottica gara.

"Non è stato facile gestire il traffico, visto l'elevato numero di vetture in pista. Considerando le temperature, che consentivano di utilizzare gli pneumatici in modo ottimale solo per un giro veloce, ci siamo concentrati su questa strategia", ha spiegato il britannico.

"Anche se non abbiamo sfruttato la nostra macchina al massimo del suo potenziale, ci siamo assicurati un ottimo secondo posto e siamo fiduciosi per domani".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

Al Fuji ora bisogna cercare di difendere il primato in classifica di categoria, per poi giocarsi tutto in Bahrain. Calado e il suo compagno di squadra Alessandro Pier Guidi sono chiamati ad un'altra prova di forza contro le temibili 911, mentre la Chevrolet Corvette pare più in difficoltà e - sulla carta - tagliata fuori dalla lotta per il successo.

"Secondo le previsioni meteo, la gara dovrebbe svolgersi in condizioni di pista asciutta con temperature intorno ai 30° C, ma sappiamo che al Fuji il tempo può cambiare rapidamente".

"Nelle condizioni previste le gomme, soprattutto quelle posteriori, saranno messe a dura prova. Mi aspetto una gara impegnativa".

In casa Ferrari-AF Corse c'è anche da sfruttare la #52 di Miguel Molina/Antonio Fuoco, che ha terminato al quarto posto e potrà provare a dare una mano ai Campioni in carica ripetendo le ottime prestazioni viste a Monza.

"Incrociamo le dita e speriamo che entrambe le 488 possano ottenere un risultato eccellente", conclude Calado.