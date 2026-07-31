WEC | Ferrari: l'assaggio del futuro offerto a Monza è già una abbuffata di novità sulla 499P

"Un assaggio del futuro". Questa la didascalia che la Ferrari ha usato per le primissime immagini della 499P nella sua rinnovata veste, anche se - più che un assaggio - si è trattato di una vera e propria scorpacciata di cosa da poter già apprezzare ad occhio nudo.

Mantenendo le promesse, la LMH del Cavallino Rampante è scesa in pista a fine luglio per due giorni di test a Monza che hanno cominciato a delineare il percorso in vista del prossimo triennio che la vedrà impegnata nel FIA World Endurance Championship, cominciando dal 2027.

Per far esordire i primi aggiornamenti è stato scelto l'Autodromo brianzolo, dove tra martedì e giovedì gli uomini di Maranello e AF Corse hanno potuto cominciare a raccogliere dati ed informazioni con un esemplare in livrea mimetica bianco-nero-grigio, cosa che si era vista solamente nel 2022 (nello stesso periodo estivo) quando il programma prese il via, comparandola direttamente con il modello attualmente in attività che ha girato in contemporanea sul tracciato lombardo.

Al volante si sono alternati Antonio Fuoco e Miguel Molina in rappresentanza dell'equipaggio #50, con Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi della #51 a condividere coi colleghi un lavoro rivolto a migliorare in generale il comportamento del prototipo ibrido equipaggiato da motore turbo V6 basato su quello della 296.

Ferrari 499P Evo, test a Monza Foto di: Ferrari

D'altra parte, già in occasione della 24h di Le Mans, quando avevamo potuto parlare con l'Ingegner Ferdinando Cannizzo, era emerso che gli aggiornamenti sarebbero stati pensati per un discorso generale attorno all'intera auto e non solamente concentrati su un'area. Sorridendo maliziosamente e scherzando con i numeri, il Responsabile delle vetture endurance aveva affermato che l'idea per i Joker Evo da spendere sarebbe stata ragionando su "meno di 4 e più di 2", ma sottolineando appunto quanto fosse importante rendere l'intera 499P competitiva.

"Sapete bene quanto io punti sull'integrazione della vettura, deve funzionare tutto bene. E questa ci è sembrata la strada giusta per arrivare con un pacchetto strutturato. Invece di giocarci un Joker alla volta, arriveremo con un pacchetto di evoluzioni che sia una vera grande integrazione", erano state le parole di Cannizzo.

"Abbiamo messo insieme una serie di Joker Evo: come nostra filosofia progettuale, ogni sistema è integrato con l'altro. Cambiare la sospensione posteriore significa impattare sul cambio, sul motore e tante altre cose, aerodinamica compresa. Ci è parso corretto intervenire nelle varie aree della vettura in modo integrato. Non abbiamo disegnato un telaio e poi aggiunto motore e un cambio. Ma abbiamo pensato a tutto in maniera sinergica".

"Abbiamo fatto lo stesso con i Joker, individuando quali fossero i punti che ci limitavano, quelle che limitavano la progressione delle prestazioni. Una volta fatto ciò, abbiamo lavorato in modo organico, nell'insieme del pacchetto. Non sarà una vettura completamente nuova, ma ci stiamo lavorando e abbiamo 4 Joker Evo da utilizzare".

Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars, test a Monza Foto di: Ferrari

Un lavoro estetico fermo al 2024

Come in Dragon Ball Z, quando l'anziano Sommo Kaiohshin riesce a sbloccare la forza nascosta di Gohan durante la saga di Majin Bu, a Maranello si sono dati da fare alacremente allo stesso modo sulla 499P fin dai suoi primi vagiti. Consapevoli di avere in mano una macchina dal grandissimo potenziale, ma che doveva essere scoperta pian piano e con un lavoro certosino.

La prima cosa evidente la si è notata fin dagli esordi, quando si erano verificati problemi di gestione del consumo gomme; senza adagiarsi sugli allori delle due 24h di Le Mans vinte con il medesimo esemplare (2023-2024), il primo Joker Evo è stato speso a metà 2024 - dopo il secondo successo alla Sarthe - per rifare il condotto di raffreddamento dei freni posteriori, intervenendo anche sull'aerodinamica anteriore inserendo le due bandelle laterali (denominate flick) sotto ai fanali.

Il resto è stato compiuto nell'inverno, dati alla mano: lì si è realmente consumata la metamoforsi interna e 'spirituale' che ha portato la 499P a dominare la prima metà del 2025 ottenendo 4 vittorie di fila e riuscendo a compiere passi avanti anche nelle gare che erano risultate più difficili, come San Paolo e Fuji, coronando il sogno di vincere tutti i titoli Mondiali in palio.

E terminata la passata stagione, lo stesso Cannizzo aveva ammesso che gli immensi sforzi erano stati di grandissimo aiuto nell'ottenere quella vettura che si voleva rendesse al meglio, ma che poco altro di inesplorato sarebbe rimasto in vista del 2026. E un problemino congenito era ancora sotto la lente d'ingrandimento, cosa che ora è stato affrontato.

Ferrari 499P, test a Monza Foto di: Ferrari

Sviluppo a tutto tondo

Nell'era attuale delle Hypercar (LMH e LMDh) è naturale che vetture congelate dall'omologazione possano avere caratteristiche improntate nella resa migliore in determinate condizioni. Tradotto: alcuni hanno voluto un'auto in grado di vincere principalmente la 24h di Le Mans, provando poi a mettere i cosiddetti 'tamponi' sul resto della stagione.

Chi più e chi meno, quel che è emerso è quanto la Ferrari abbia potuto godere di ottime prestazioni sul Circuit de la Sarthe, compreso quest'anno, quando nonostante un BoP a suo dire (fra le righe, non apertamente visti i bavagli regolamentari) più negativo, sono ugualmente arrivati miglioramenti cronometrici e prestazionali che hanno fatto guardare il bicchiere mezzo pieno agli uomini in Rosso, al di là dei risultati della classifica finale.

La sostanza però non è cambiata e quanto pensato da Cannizzo e collaboratori tecnici ha avuto uno scopo ben preciso: cercare di rendere la 499P una vettura versatile capace di cavarsela in tutte le situazioni possibili, anche nelle sezioni con curve lente che sono sempre andate di traverso alla Rossa (Brasile e Giappone docet), pur risultando competitiva nel suo complesso.

Di conseguenza, il pacchetto che ha esordito a Monza torna a quanto detto in precedenza, ossia migliorare l'insieme. Chiaramente, la colorazione camouflage non solo serve a tenere nascosti determinati elementi e finezze, ma anche a ribadire che questo è un cantiere aperto e che da qui al 2027 alcune caratteristiche potranno cambiare in vista dell'omologazione, dato che i test proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Quest'anno l'unica novità era arrivata dall'obbligo di portare le auto nella galleria del vento di Windshear per ottenere una nuova delibera dalla Federazione, il che ha costretto a rivedere alcune piccole caratteristiche estetiche della 499P. Il tutto, unito alla rinnovata tipologia di gomme Michelin, ha offerto il quadro completo agli ingegneri Ferrari per poter delineare il percorso da intraprendere da qui al prossimo anno.

Ferrari 499P EVO, test a Monza Foto di: Ferrari

Lavori in corso

"Il programma di sviluppo prosegue attraverso la valutazione, il collaudo e la validazione di molteplici soluzioni tecniche e aerodinamiche. Si tratta di un percorso progressivo che, fino all'omologazione finale, mantiene aperte diverse opzioni progettuali e prevede la verifica in pista di configurazioni differenti nell'ambito della naturale evoluzione del progetto", afferma la nota della Casa modenese in conclusione delle prove monzesi.

Ma cosa abbiamo potuto notare dalle prime foto ufficiali (e non) arrivate da Monza? Esattamente quello di cui abbiamo parlato sopra, ovvero l'operazione voluta dal team capitanato da Cannizzo che va a toccare l'intera vettura, sia internamente, dove non è possibile arrivare ad occhio nudo, che esternamente, mostrando un vestito già rimodellato in queste prime fasi.

Cominciando dall'anteriore si possono notare alcune notevoli differenze rispetto all'attuale modello che compete nel Mondiale: lo splitter mantiene la medesima sagomatura, ma risulta più rialzato e spigoloso nella parte centrale, con l'aggiunta di due bandelle laterali che si sommano a quelle fissate sotto i fanali.

I fari ora sono di forma più ridotta perché è stata aggiunta una fascia centrale di led, proprio sopra al muso, in sostituzione dei due fanalini che erano stati introdotti ad inizio 2024. Confermate invece le luci bianche sul bordo del muso, con la novità di altri due sistemi di illuminazione laterali al di sopra di esse, visibili alle estremità.

Confronto Ferrari 499P Foto di: Ferrari

Tra muso e splitter, è stato modificato il sistema che convoglia i flussi e il raffreddamento dell'impianto frenante anteriore, dato che non ci sono più le due prese d'aria che apparivano internamente al fianco dei fanali, mentre ne sono spuntate un paio di fianco alla fascia centrale di led, con bandelle del sottoscocca che fanno virare l'aria verso le pance laterali, passando dietro ai parafanghi nella parte interna.

Questa è un'altra delle novità grande, con una apertura che ora appare tra il passaruota anteriore di nuovo disegno e la fiancata, grazie ad una soluzione simile a quelle già viste su Porsche, Genesis e Toyota. Proseguendo con la zona centrale, sono state ridotte in lunghezza le feritoie sopra la pancia laterale e spostate verso il cofano motore, dove ne sono state inserite tre nella parte inferiore, in prossimità degli scarichi. In più, c'è una grande apertura andando verso il passaruota posteriore, anch'esso di nuovo disegno.

E proprio sul retrotreno si è concentrata l'altra grande parte del lavoro. Se la pinna del cofano motore mantiene linee simili (con presa d'aria sopra l'abitacolo leggermente allargata), l'ala posteriore è di nuovissima concezione, con supporti laterali che ora raddoppiano, accogliendo un doppio profilo alare orizzontale (diverso da quello centrale) all'interno di essi nella parte superiore.

Scendendo nella parte inferiore, non c'è più la seconda ala sopra il diffusore che fungeva anche da fanaliera posteriore (in gergo beam wing), bensì una striscia di led rossi laterali orizzontali fissata in mezzo all'apertura posteriore del passaruota, dove si può anche apprezzare una sorta di separazione nei profili laterali, a prendere il posto delle tre aperture diagonali attualmente in essere.

La carrozzeria del retro è stata rialzata per consentire l'alloggiamento di un nuovo diffusore dotato di due archi molto più grandi che non sono più raccordati tra loro a soluzione unica, ma sdoppiati lasciando una apertura centrale. Il tutto collegato alla carrozzeria di diverso disegno nella parte laterale, dietro alle ruote posteriori, con sagomatura totalmente cambiata che lascia spazio ad una ampia feritoia alle estremità.

Queste per ora sono le cose che si possono apprezzare sulla 499P di concezione Evo scesa in pista a Monza, ma non dimentichiamo che tutto potrà essere ancora modificato e rivisto, e che i prossimi test da qui a fine anno saranno fondamentali per arrivare alla soluzione decisiva da congelare con l'omologazione in galleria del vento.

Ferrari 499P Foto di: Ferrari

Nel frattempo, la soddisfazione non manca e le parole del grande capo, Antonello Coletta, fanno ben sperare in vista delle prossime prove: “I test a Monza si sono conclusi positivamente, permettendoci di svolgere il programma che avevamo previsto".

"Le due giornate sono state preziose per iniziare a verificare la funzionalità di tutte le novità che stiamo testando e per cominciare a capire le strade migliori da intraprendere, con l’obiettivo di finalizzare al più presto le soluzioni per la prossima stagione”.





