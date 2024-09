WEC | Ferrari apre gli episodi di Meet The Legends il 13 novembre

Il 13 novembre il FIA World Endurance Championship pubblicherà la prima puntata della sua nuovissima serie TV 'Meet The Legends', con apertura dedicata alla Ferrari.

Annunciata ad agosto, questa nuova iniziativa della massima serie di durata si focalizza sugli otto Costruttori impegnati nella Classe HYPERCAR, raccontandone inediti retroscena, dietro le quinte e tutto ciò che farà capire allo spettatore il perché ogni marchio abbia deciso di intraprendere questa inedita avventura.

Coi cambi di regolamenti attuati dal 2021, la griglia nella stagione 2024 è più folta che mai grazie alla presenza delle LMH di Toyota, Ferrari e Peugeot, unite alle LMDh di Alpine, Cadillac, Lamborghini BMW e Porsche.

L'episodio inaugurale, intitolato 'L'incrollabile devozione dei Tifosi', si concentrerà sulla Ferrari, vincitrice delle ultime due edizioni della 24h di Le Mans con la 499P preparata da AF Corse e andrà in onda sul canale ufficiale YouTube del FIA WEC.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

"Tifosi, abbiamo qualcosa di speciale in serbo per voi! La Ferrari darà il via alla serie 'Meet The Legends' con un episodio dedicato al cuore e all'anima di Maranello. Guardate 'L'incrollabile devozione dei Tifosi', disponibile dal 13 novembre sul canale YouTube del FIA WEC", recita la nota.

" 'Meet the Legends' è una serie in otto puntate che racconterà le storie sportive, imprenditoriali e aspirazionali di alcuni dei principali marchi automobilistici del mondo, approfondendo le loro filosofie sul perché hanno scelto le gare endurance per sportscar".

Ecco l'elenco completo di tutti gli episodi della serie

Ep1: L'incrollabile devozione dei Tifosi - Ferrari

Ep2: Nessuna sfida è troppo grande - Alpine

Ep3: Correre con fascino - Peugeot

Ep4: Lo stile americano di gareggiare - Cadillac

Ep5: L'eredità del motorsport guidata dall'eccellenza - Porsche

Ep6: Una storia di corse unica - Lamborghini

Ep7: L'arte della velocità - BMW M

Ep8: La ricerca implacabile di inventare il futuro - Toyota