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WEC | Ferrari: Alessandro Pier Guidi ha rinnovato e continuerà a correre per il Cavallino Rampante

La Ferrari ha annunciato questo pomeriggio il rinnovo del pilota alessandrino, con cui nel 2023 ha vinto la 24 Ore di Le Mans e nel 2025 ha vinto i titoli Piloti e Costruttori nel WEC, oltre alle innumerevoli vittorie con la 488 GTE assieme a Calado.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 19 nov 2026, 14:08

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Alessandro Pier Guidi, Ferrari - AF Corse

Foto di: Ferrari

Ferrari e Alessandro Pier Guidi, il matrimonio prosegue. Il team di Maranello che corre nella classe Hypercar del WEC dal 2023 ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi il rinnovo di contratto con uno dei piloti più rappresentativi: Pier Guidi, appunto.

Il pilota alessandrino, classe 1983, è parte dell'equipaggio che ha corso fino alla 6 Ore di Monza 2026 sulla 499P numero 51 assieme al compagno di squadra di lungo corso James Calado e al connazionale Antonio Giovinazzi.

Nel comunicato diffuso oggi, la Ferrari ha però omesso la durata del nuovo accordo che la legherà a Pier Guidi almeno per tutto il 2027. E' chiaro però che le parti continueranno a correre assieme per riscattare un 2026 difficile dopo avere vinto tutto ciò che c'era da vincere tra il 2023 (con la 24 Ore di Le Mans del centenario) e i titoli Piloti e Costruttori del 2025.

In seguito all'annuncio del suo rinnovo, Alessandro Pier Guidi ha dichiarato: “Sono davvero felice di annunciare il rinnovo del mio rapporto con Ferrari, che in questi anni è diventata per me una famiglia. Indosso il Rosso da tanto tempo e sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare questi colori. Mi auguro di conquistare insieme nuove vittorie e nuovi titoli, proseguendo il percorso di successi che abbiamo intrapreso”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: Ferrari

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha aggiunto: “Con Alessandro abbiamo conquistato successi entrati nella storia della Ferrari e del motorsport, basti pensare alla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2023, quanto tornammo in gara per il successo assoluto con la 499P ottenendolo al primo tentativo, o ai titoli Mondiali Piloti e Costruttori che abbiamo portato a Maranello nel 2025. Si tratta solo di alcuni esempi, i più memorabili, di una lunga serie di traguardi conquistati insieme grazie a un rapporto straordinario, fatto di professionalità e stima reciproca. Alessandro è uno dei piloti più vincenti di sempre nell’endurance: siamo felici e onorati di continuare a contare su di lui”.

Nato a Tortona (Alessandria) nel 1983, Pier Guidi nell’ambito del FIA WEC ha vinto il Campionato del Mondo Piloti 2025, insieme a James Calado e Antonio Giovinazzi con la 499P numero 51, e ha contribuito in modo sostanziale al successo nel Mondiale Costruttori che Ferrari ha riportato a Maranello a 53 anni dall’ultimo precedente, con due vittorie, altrettante pole position e altri due podi.

Rimanendo nel contesto del Mondiale Endurance, in precedenza, l’esperto pilota piemontese si era laureato Campione del Mondo Piloti in classe LMGTE Pro nel 2017, 2021 e 2022, sempre al volante con la 488 GTE condivisa con Calado, in tre stagioni arricchite anche dall’alloro Costruttori per il Cavallino Rampante.

Il palmares di Pier Guidi è brillante e ricco di successi memorabili. Nelle 68 gare disputate nel FIA WEC, di cui 31 con la 499P tra il 2023 e il 2026, il pilota italiano ha firmato 3 vittorie assolute – la 24 Ore di Le Mans del Centenario, nel 2023, seguita dai successi alla 6 Ore di Imola e alla 6 Ore di Spa, entrambe nel 2025 – e 14 di classe con le vetture GT.

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