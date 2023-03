WEC | Ferrari 499P: conclusi i test a Portimão, si vola a Sebring

Carica lettore audio

La Ferrari ha portato a termine il programma di test con la 499P ed ora si appresta all'esordio nel FIA World Endurance Championship, che aprirà i battenti il 17 marzo a Sebring.

La Hypercar del Cavallino Rampante ha percorso altri km utilissimi per preparare al meglio la trasferta in Florida, dove già la prossima settimana si terrà il Prologo, ovvero le prove collettive per tutti i partecipanti alla serie.

In questi ultimi tre giorni il prototipo gestito da AF Corse è stato a Portimão con le due formazioni di piloti ufficiali, ovvero Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina (#50) e James Calado/Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi (#51).

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Le prove endurance affrontate all'Autódromo Internacional do Algarve hanno visto nuovamente i tecnici di Maranello puntare soprattutto sul miglioramento dell’affidabilità e raccolte di dati che poi torneranno utili quando ad aprile ci sarà la 8h portoghese del FIA WEC sul medesimo tracciato.

“Mancano pochi giorni al Prologo di Sebring e ogni chilometro percorso in pista è utile comprendere dove e come possiamo migliorare la nostra vettura in vista di un debutto in gara che sarà emozionante per tutti noi, ma al contempo molto impegnativo sul piano tecnico”, ha commentato a fine test Nielsen.

Il Prologo è previsto sabato 11 e domenica 12 marzo, mentre la 1000 Miglia di Sebring che darà il via alla stagione avrà luogo venerdì 17 marzo.