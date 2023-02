WEC | Ferrari 499P, cauto ottimismo nel secondo test a Sebring

Carica lettore audio

La Ferrari ha portato a termine altri due giorni di prove sul circuito di Sebring con la 499P che porterà all'esordio nel FIA World Endurance Championship.

Tra un mese esatto comincerà la stagione 2023 della massima serie endurance con il Prologo, previsto proprio sulla pista della Florida dove il 17 marzo avrà luogo la 1000 Miglia.

E ad un paio di settimane di distanza dai test effettuati per la prima volta si questo ostico tracciato, gli alfieri del Cavallino Rampante sono tornati in azione con la Hypercar preparata dal team AF Corse e condotta dai piloti ufficiali di Competizioni GT, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado ed Antonio Fuoco.

Non erano presenti negli Stati Uniti gli altri due componenti dell'equipaggio della #50, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, già volati a Dubai per correre la 4h che nel fine settimana apre la Asian Le Mans Series.

Ferrari 499P a Sebring Photo by: Ferrari

Anche in questo caso, il prototipo di Maranello è stato messo alla frusta per migliorare l'affidabilità alternando tornate in pista a soste ai box per ogni tipo di verifica. E come al termine della precedente uscita statunitense, quello che traspare dalle parole dei ferraristi è un (molto) cauto ottimismo riguardo alla situazione.

“Rispetto al precedente test di un paio di settimane fa abbiamo fatto alcuni passi avanti, avendo ulteriori conferme sulla bontà del progetto", sottolinea Calado.

"Non manca molto tempo al debutto e ci sono ancora aspetti da migliorare e altri su cui continuare a lavorare, ma la strada seguita è quella giusta e le sensazioni rimangono positive".

"Queste prove sono importanti per essere in grado di partire da una buona base quando inizierà il weekend della 1000 Miglia di Sebring”.

In questo mese che separa la 499P dal debutto nel FIA WEC verrà organizzata ancora qualche prova in Europa.