WEC | Ferrari, meglio la pioggia o no? "Stiamo pronti a reagire"

La Ferrari comincia piuttosto bene il fine settimana della 6h di Spa-Francorchamps, terzo evento del FIA World Endurance Championship che sulle Ardenne presenterà senz'altro ulteriori novità e curiosità a tutti.

Nelle Libere 2 le 499P hanno concluso al primo e secondo posto della Classe Hypercar grazie ai migliori tempi ottenuti da Antonio Giovinazzi con la #51 e Miguel Molina sulla #50, mentre i rivali erano intenti a provare il passo gara.

La giornata di giovedì è però da prendere molto con le pinze perché già da domani tutto potrebbe cambiare, a cominciare dal meteo visto che le previsioni danno pioggia in arrivo sul mitico tracciato belga.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Paul Foster

Per questo di previsioni riguardo al prosieguo dei lavori è meglio non farne, come sottolinea Antonio Fuoco parlando a Motorsport.com.

"Spa è sempre una gara con tante sorprese, non è ancora chiaro se arriverà la pioggia o meno, ma conoscendo il posto possiamo aspettarci di tutto - dice il pilota calabrese della 499P #50 - Al momento cerchiamo di fare il massimo con il nostro pacchetto per l'asciutto, già nelle Libere 1 avevamo buone sensazioni, dunque dobbiamo massimizzare il tutto. Per la gara, poi, incrociamo le dita e vediamo quel che succederà".

Dita incrociate, ma anche qualche piccolo riferimento dato dal test che la Ferrari aveva svolto qualche tempo fa in Belgio (al quale era presente pure la Porsche con la 963) dove in effetti era piovuto.

"Il feeling sul bagnato era già buono, però eravamo in pista da soli e non avevamo riferimenti dagli altri. Credo che sarà una sorpresa un po' per tutti", ammette Fuoco.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Eric Le Galliot

Alessandro Pier Guidi preferisce non sbilanciarsi troppo, lui che a Spa ha corso e vinto con la 488 GTE e GT3 in passato, ma ora con in mano il volante della molto più complicata 499P LMH #51.

"La pioggia introduce una variabile importante e sicuramente può scombussolare le cose, ma onestamente non so dire come andrà perché non abbiamo mai gareggiato con questa vettura contro i nostri rivali sul bagnato, né esprimermi su una preferenza di condizioni perché potremmo anche scoprire che siamo più lenti sull'acqua rispetto all'asciutto", commenta ai microfoni di Motorsport.com.

"Abbiamo svolto dei test sul bagnato, ma non c'erano rivali quindi potrebbe anche rivelarsi utile scoprire i valori in vista di Le Mans, dove magari il clima sarà simile. Ovvio che in una situazione in cui Toyota è più veloce di noi, come visto fino ad ora, avere una gara più strana può rimescolare le carte e aiutarci, oppure scoprire che sono ugualmente più rapidi di noi".

La Hypercar gestita da AF Corse si è comunque ben comportata anche sotto la pioggia e il piemontese si mostra fiducioso nel caso in cui il cielo cominciasse a scaricare acqua sulla pista.

"La vettura non è male, onestamente me l'aspettavo più difficile da condurre soffrendo acquaplaning per il discorso del fondo e dell'aerodinamica. Come ho già detto in altre occasioni, preferivo le gomme dello scorso anno, ma la situazione è uguale per tutti e quindi non sarà questo che farà la differenza".

"Spa tendenzialmente offre buona aderenza anche con il bagnato e non diventa una delle più scivolose come accade in altri tracciati, la vettura per me è ok anche così".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

C'è poi un'altra novità per questo fine settimana che riguarda le gomme: il fornitore Michelin ha scelto di introdurre una terza mescola slick morbida da usare in caso di temperature basse e condizioni miste bagnato-asciutto.

"Michelin si è un po' tutelata e ha fatto una scelta anche per non farci correre troppi rischi - aggiunge Pier Guidi - Però alla fine la gomma che devi montare non deve essere quella più sicura in uscita dai box, ma quella che ti darà più prestazione nell'arco di una o due ore".

"Credo quindi che alcune mescole verranno scartate dall'inizio, in questo momento è più un discorso di gestire bene il pneumatico che sceglierlo".

Il Campione LMGTE PRO 2022 ha infine espresso la sua opinione sul divieto di pre-riscaldare le coperture, grande tema criticato da tutti in questa stagione e ulteriormente importante a Spa, dove le condizioni appunto sono tendenzialmente di freddo o umido (oggi c'erano circa 10°C)

"Uscire a gomma fredda credo sia solamente pericoloso e non porti a nulla. Purtroppo è stata fatta una scelta e io non ci posso fare niente, devo adattarmi, ma non credo sia positivo per il motorsport".

Fuoco ha aggiunto: "Sicuramente in questo fine settimana ci sarà una difficoltà in più nel capire bene quale mescola usare per la gara e quale si addice meglio alla nostra vettura, in base anche alle condizioni del tracciato".

"Come sappiamo, con le gomme fredde è molto più facile commettere errori, in particolare nel giro d'uscita dai box, quindi nell'arco delle Prove Libere vedremo di trovare il feeling giusto anche come bilanciamento, per poi portarle in gara".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Paul Foster

Insomma, danza della pioggia o no? Anche in squadra i dubbi non sono risolti e la propensione è quella di... attendere il corso degli eventi stando pronti ad intervenire, come racconta il Team Manager di Ferrari AF Corse, Battistino Pregliasco.

"La pioggia chiaramente annulla un po' le piccole disparità che ci sono in partenza sulla carta e che abbiamo visto nelle altre gare sull'asciutto, per tutti gli outsider può essere un vantaggio, non solo noi ma tutti - ha dichiarato a Motorsport.com - Ma è anche una condizione che abbiamo potuto provare poco, quando eravamo venuti a Spa per i test c'era molto freddo, quindi è difficile fare valutazioni".

"Sicuramente si aprono più porte dal punto di vista delle strategie, considerando anche che a livello di gomma c'è maggior possibilità di utilizzarne perché non sono contingentate, dunque potrebbe essere una situazione interessante".

"Qui toccherà molto agli ingegneri che gestiscono le strategie, capire quale gomma montare delle mescole che abbiamo a disposizione e in quale determinato momento. Magari azzardando anche, che fa parte delle loro abilità".

Pregliasco ha ribadito che non c'è alcuna fretta o pressione di ottenere qualcosa di grande a Spa, ma che l'approccio sarà il medesimo già osservato a Sebring e Portimao.

"L'approccio è umile proprio perché se vuoi crescere devi fare km; se li metti assieme, hai dati e informazioni, cose da analizzare e tutto ciò ti consente di migliorare. E' inutile cercare la massima prestazione per 3-4 giri e poi ritrovarsi in difficoltà sull'usura gomme o con l'assetto. E una gara di 8h non la si porta a casa, per cui la prima cosa è sicuramente l'affidabilità e il mantenimento del passo, che è quello che conta ed è bello nell'endurance".

Infine Mauro Barbieri, coordinatore delle Prestazioni e Simulazioni, si è unito al coro: "Dovremo cercare di scegliere bene le gomme in base alle condizioni, ma qui a Spa si sa che è sempre una scommessa nel capire bene quel che accade con il meteo. Ci sono sempre sorprese, dovremo essere bravi a reagire ad ogni condizione".