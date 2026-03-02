WEC | Ferrari 296 pronta ad emergere: "Abbiamo messo le mani nei punti giusti per migliorarla"

In casa Ferrari c'è la convinzione di aver tutte le carte in regola per riuscire finalmente a brillare anche con la 296, che per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship si presenterà al via della Classe LMGT3 con il pacchetto EVO.

Il giorno della presentazione della livrea 2026 scelta per la 499P è stato anche propizio per fare un primo punto in vista del Mondiale nei ranghi delle derivate di serie, dove le vetture del Cavallino Rampante saranno ancora una volta impegnate con i medesimi equipaggi.

Le 296 griffate VistaJet verranno condotte dai due piloti ufficiali di Maranello, Alessio Rovera e Davide Rigon, che rispettivamente manterranno i loro compagni di squadra Simon Mann/François Heriau e Francesco Castellacci/Thomas Flohr.

Il grande capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, Antonello Coletta, è sempre ben felice di parlare anche della sua piccola GT che ha voluto fortemente come erede della gloriosa 488 nel Mondiale.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

"Mi fa piacere parlarne perché sappiamo che il prototipo catalizza le attenzioni, ma da anni la nostra presenza è legata anche al GT", ha risposto Coletta a Motorsport.com.

"La 296 è forse una vettura un po' sfortunata che ha vissuto all'ombra della 499P. Eppure ha vinto le 24h di Daytona e Nurburgring, mancando quella di Spa-Francorchamps per un episodio sfortunato e particolare che rimarrà nella storia, ma è una macchina che sta vincendo tantissimo con numeri di vendita altissimi".

La conferma su quest'ultimo punto è data proprio dall'ampia presenza dell'auto in tutte le competizioni a ruote coperte del mondo e con l'introduzione delle novità, presentate nel giugno scorso, i numeri aumenteranno senz'altro.

Ma è chiaro che l'obiettivo primario non è certamente fare cassa, bensì garantire un prodotto competitivo che possa giocarsela per la vittoria ovunque; proprio per questo, il grande lavoro svolto durante i mesi passati dà la fiducia di poter presentarsi al via con più possibilità di ambire al primato.

"A Bathurst, per regolamento, dovevamo correre con la vettura senza aggiornamenti, ma abbiamo visto esordire a Daytona il nuovo pacchetto che ha l'obiettivo di migliorare il comportamento generale del mezzo e dal punto di vista aerodinamico".

"Siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, adesso entreremo nel vivo della stagione. Non possiamo che fare meglio con questo pacchetto, dato che sappiamo di aver messo le mani nel modo giusto su quelle che erano le piccole aree che necessitavano di un miglioramento".

"I clienti stanno rispondendo bene e le richieste del kit di aggiornamento sono andate ben oltre le previsioni; ora non ci resta che continuare a fare bene".