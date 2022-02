WEC | Fagg completa la formazione della Aston Martin di D'station

Carica lettore audio

Charlie Fagg farà il suo esordio nel FIA World Endurance Championship con la D'station Racing per la stagione 2022.

Il 22enne si è laureato Campione lo scorso anno in European GT4 Series ed è stato scelto dal team giapponese, che collabora con TF Sport, per competere in Classe LMGTE Am.

Fagg condividerà il volante della Aston Martin Vantage #777 coi titolare Satoshi Hoshino e Tomonobu Fujii, i quali sono alla seconda esperienza nel Mondiale Endurance, e debutterà fra poco più di un mese in quel di Sebring.

"Sono felice di competere a questo livello, è qualcosa che ho sempre sognato di fare e riuscirci con una squadra del genere è più di quanto avrei potuto sperare! - afferma Fagg - Anche se è un grande passo avanti per me, sono onorato di poter imparare dai miei fantastici compagni di squadra, Hoshino-san e Fujii-san, oltre ad esordire alla 24 Ore di Le Mans, che è la ciliegina sulla torta. Ringrazio tutti e sono carico per Sebring!"

Fujii, che è anche AD di D'station Racing, ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di lavorare con Charlie, sarà una grande risorsa per la nostra squadra. Vogliamo migliorare i risultati dello scorso anno e speriamo di portare D'station Racing più volte a podio nel corso della stagione".

Tom Ferrier, capo di TF Sport, ha chiosato: "Siamo davvero felici di avere Charlie con noi. D'station Racing ha mostrato un buon potenziale nel 2021 e non ho dubbi che Charlie potrà trovare subito un buon passo. Essere in grado di sostenere i giovani piloti di talento attraverso la piramide delle corse GT è qualcosa di estremamente importante per me e sono felice che siamo stati in grado di supportare Charlie in un passo così significativo nella sua carriera".