WEC | Equipaggio misto donne-uomini per il Richard Mille Team?

Il team gestito dalla Signatech era passato al Mondiale in LMP2 quest'anno dopo aver gareggiato nella European Le Mans Series nel 2020, mantenendo Sophia Floersch, Tatiana Calderon e Beitske Visser come piloti.

La compagine era la seconda sulla griglia con un equipaggio tutto femminile dopo Iron Lynx, che ha schierato Rahel Frey e altre ragazze a rotazione sulla sua Ferrari 488 in LMGTE Am.

Il capo della Signatech, Philippe Sinault, ha però detto che rimane aperta la possibilità di schierare un pilota maschio nel 2022, oltre che a promuovere le donne nel motorsport, come accaduto alla 6h del Bahrain, quando Gabriel Aubry ha sostituito la Calderon, in Giappone a causa di impegni in Super Formula. Anche Andre Negrao ha corso per la squadra in ELMS l'anno scorso.

"Pensiamo forse a un'evoluzione della nostra formazione di piloti - ha detto Sinault a Motorsport.com - Non è ancora deciso, ma abbiamo parlato con Richard, il proprietario, sullo spirito del team".

"Lo scopo principale di questo progetto è quello di dimostrare che le ragazze possono vincere Le Mans. Quindi siamo aperti ad equipaggi misti maschi-femmine".

"Oggi abbiamo tre ragazze nel team, forse avverranno alcuni cambiamenti, non lo sappiamo ancora esattamente. Ma ci stiamo pensando".

"Se domani la Ferrari o l'Audi vogliono testare una ragazza, sarebbe fantastico. Preferisco se avvenisse con Alpine, chiaramente. Il nostro lavoro è quello di allenare le ragazze per essere idonee alla LMDh in futuro e per vincere".

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2, Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser Photo by: JEP / Motorsport Images