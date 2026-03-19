WEC | Ecco FIAWEC+, la nuova piattaforma per vedere tutte le gare, Le Mans compresa

Grazie ad una tecnologia all'avanguardia, un'interfaccia intuitiva, una nuova identità e un design audace, FIAWEC+ rappresenta una revisione completa del prodotto di trasmissione ufficiale del campionato ed è davvero una svolta epocale nel mondo delle gare endurance.

Molto più di un semplice aggiornamento, in FIAWEC+ ogni aspetto è stato attentamente studiato per immergere i fan nel vivo dell'azione della serie di durata più competitiva ed emozionante del pianeta, con ben 14 grandi marchi automobilistici pronti a darsi battaglia per la gloria nel 2026.

Offrendo agli abbonati un accesso esclusivo, le caratteristiche di spicco includono lo streaming in alta definizione di FIA WEC, European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup con qualità dell’immagine e fluidità migliorate, mentre non ci saranno più restrizioni geografiche per le gare del FIA WEC.

Facendo un ulteriore passo avanti, Live Timing Pro consentirà agli spettatori di seguire l’azione in pista con il vantaggio di disporre degli stessi dati a disposizione degli ingegneri sul muretto dei box. Non solo, ma nei prossimi mesi verrà caricato un archivio completo delle gare e delle sessioni di qualifica precedenti di tutte e tre le serie, invitando i fan a rivivere i loro momenti preferiti.

A ciò si aggiungerà un flusso regolare di contenuti su misura, tra cui produzioni autonome, WEC Insider e una nuova serie di documentari approfonditi, WEC Originals. Il primo episodio di questo progetto premium dietro le quinte ed incentrato sui preparativi della nuova arrivata nella categoria Hypercar, Genesis, per il suo attesissimo debutto nella 6 Ore di Imola che aprirà la stagione, sarà gratuito per tutti gli utenti di FIAWEC+, mentre gli episodi successivi saranno disponibili per i possessori di abbonamento annuale.

Per premiare i fan per la loro fedeltà al FIA WEC, l’abbonamento 365 Pass con accesso illimitato sarà offerto a soli 49,99 € – ben 10 € in meno rispetto al suo predecessore, FIA WEC TV – mentre i singoli il Pass gara per gara garantisce la massima flessibilità, costando solo 9,99 € per le gare da sei, otto o dieci ore e 19,99 € per la 24 Ore di Le Mans. Tutti i pacchetti comprendono il live timing per tutte le sessioni e lo streaming live a partire dalle Libere 3, con il Le Mans Pass che include la copertura completa della settimana di gara.

“Siamo entusiasti di lanciare FIAWEC+, la nuovissima piattaforma dedicata alle dirette e ai contenuti on demand del massimo livello delle gare endurance internazionali. Questa piattaforma all’avanguardia è il frutto di un enorme impegno, e le sue funzionalità ridefiniscono completamente i canoni dell’esperienza utente", ha dichiarato Marius Louvet, Direttore Comunicazione e marketing del FIA WEC.

“Allo stesso tempo, siamo lieti di aver potuto ridurre il costo dell’abbonamento annuale per i tifosi, che riconosciamo essere la linfa vitale del nostro sport e senza i quali il FIA WEC non avrebbe goduto dell’incredibile crescita registrata negli ultimi anni".

“Siamo fermamente convinti che il meglio debba ancora venire, con innumerevoli storie affascinanti da raccontare sia in pista che fuori nel corso della prossima stagione e ben oltre; non vediamo l’ora di condividere ogni momento di quell’entusiasmo con i nostri fantastici fan attraverso FIAWEC+".

Stéphane Andriolo, Direttore Clienti ed Eventi dell’Automobile Club de l’Ouest, ha aggiunto:"Abbiamo trascorso gli ultimi mesi lavorando a stretto contatto con il team del FIA WEC allo sviluppo di FIAWEC+, ed è meraviglioso vederlo prendere vita. Si tratta davvero di un progetto all’avanguardia in termini di innovazione e tecnologia, e i tifosi ne saranno chiaramente i principali beneficiari".

“In quanto uno degli eventi di punta del calendario mondiale degli sport motoristici, la 24 Ore di Le Mans continua ad attirare un pubblico enorme sia in loco che da remoto, più che mai negli ultimi anni. FIAWEC+ permetterà a tutti coloro che seguono l’evento, che siano vicini o lontani, di sentirsi pienamente immersi in ogni momento. Sarà uno strumento indispensabile per tutti gli appassionati di gare di endurance per tutta la stagione".

Dopo il lancio ufficiale online, FIAWEC+ sarà presto disponibile anche come app scaricabile su dispositivi Android e Apple. La nuova stagione del FIA WEC prenderà il via a Imola, in Italia, dal 17 al 19 aprile. La prima gara in assoluto trasmessa in streaming sulla piattaforma FIAWEC+ sarà la 4 Ore di Barcellona, gara di apertura della stagione dell’European Le Mans Series, dal 10 al 12 aprile.