WEC | Due obiettivi per l'ultima stagione Alpine: lotta costante al vertice e 24h di Le Mans

La fine del programma Hypercar di Alpine, a soli tre anni dal suo debutto nel FIA WEC, è stata uno choc, ma il team e il suo direttore Philippe Sinault sono determinati a sfruttare al massimo quest'ultima stagione, soprattutto grazie a una A424 più raffinata rispetto all'anno scorso.

Con i regolamenti leggermente modificati per il 2026, in particolare per quanto riguarda le ali posteriori, Alpine ha scelto di abbandonare la precedente filosofia della sua vettura, caratterizzata da una bassa deportanza.

"È vero che le aree di ricerca in cui abbiamo fatto i maggiori progressi sono quelle aerodinamiche - afferma Philippe Sinault in un'intervista esclusiva a Motorsport.com - Ecco perché abbiamo usato un ‘joker’ del regolamento. Possiamo usarne diversi durante la vita della vettura, quindi ne abbiamo sfruttato uno e dovuto riomologare la macchina.”

“Avevamo una vettura con un basso carico aerodinamico, progettata per privilegiare la velocità massima, soprattutto a Le Mans, ma con le modifiche al regolamento e in seguito all'esperienza maturata con la vettura nei primi due anni, ci siamo resi conto che mancava carico".

“Quindi abbiamo lavorato per aumentarlo, il che significa che può affrontare le curve più velocemente e, soprattutto, ci permette di sfruttare al meglio gli pneumatici.”

Alpine Endurance Team 2026 Foto di: Alpine

Michelin introduce infatti una nuova gamma in questa stagione, con nuove mescole progettate, tra le altre cose, per facilitare il riscaldamento dopo l'uscita dai box. Questo è un aspetto in cui la LMDh francese, con il suo basso carico aerodinamico, ha faticato particolarmente, soprattutto con le basse temperature, ad esempio di notte quando fa freddo, come accade a Le Mans.

"A tal proposito, vi faccio un esempio: nel cuore della notte, quando fa fresco, o addirittura molto freddo a Le Mans, e la pista è fredda, la velocità con cui le gomme si scaldano è un fattore cruciale", spiega Sinault.

"Tuttavia, sotto questo aspetto eravamo leggermente carenti, e questo carico aerodinamico aggiuntivo ci aiuterà ad aumentare la temperatura più rapidamente, e quindi a sfruttare al meglio le gomme."

"Quindi, visivamente, non si nota che la vettura sia cambiata molto, ma tutto si riduce ai dettagli, in particolare a parti della vettura che non sono realmente visibili come il sottoscocca nascosto o il flusso d'aria interno, o a dettagli che ci consentono di raggiungere questo obiettivo."

Test Alpine Endurance Team ad Aragon Foto di: Alpine

Costanza: la parola d'ordine per la stagione 2026

Forte di quest'ultimo sviluppo, Alpine ha grandi ambizioni per la sua ultima stagione. Dopo aver conquistato tre podi lo scorso anno, tra cui una vittoria alla 6h del Fuji, il team spera di replicare questo livello di prestazioni con maggiore costanza.

Nonostante questi buoni risultati, Alpine ha chiuso la stagione 2025 al sesto posto – su otto – nella classifica Costruttori, a dimostrazione di una mancanza di rendimento fisso che rimane fin troppo evidente.

"La costanza è l'obiettivo da migliorare in questa stagione, il risultato di un lavoro migliore. A volte, l'anno scorso abbiamo faticato in alcune gare, perché c'erano aree in cui ci mancavano ancora conoscenze ed esperienza".

"Tornando agli pneumatici, l'anno scorso sono state fatte alcune scelte che forse non erano le più appropriate. Capire e conoscere le nuove gomme all'inizio di questa stagione sarà quindi fondamentale; ci permetterà di essere più costanti".

"Poi ci sono stati degli errori, sia in pista che altrove. Non sul piano meccanico, perché abbiamo dimostrato un'ottima affidabilità, ma se prendo l'esempio di Austin sotto la pioggia, non siamo stati in grado di fornire ai piloti la vettura di cui avevano bisogno per rimanere in pista in condizioni decenti."

"Fa tutto parte del processo di apprendimento. Credo che dopo due anni, e senza alcuna pretesa, abbiamo ormai una buona comprensione sia della vettura che di ciò che dobbiamo fare per migliorare le nostre prestazioni."

"Quando si gareggia in questo Mondiale, il tuo nome è Alpine, hai ottenuto tre podi l'anno scorso e vinto una gara, non puoi semplicemente dire 'vedremo'. No, partiamo con ambizione. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, ovvero essere in grado di competere costantemente tra i primi cinque con entrambe le vetture e lottare per il podio e la vittoria quando possibile."

Test Alpine Endurance Team ad Aragon Foto di: Alpine

Oltre a puntare più spesso alle posizioni di testa, Alpine vuole lasciare il segno nella sua ultima gara di casa. Una prestazione di alto livello alla 24h di Le Mans è ciò che Sinault definisce l'obiettivo finale per quest'ultimo anno nel WEC.

"L'obiettivo finale sarebbe un piazzamento tra i primi cinque a Le Mans, o anche meglio. È per questo che siamo lì, comunque. Non possiamo girarci intorno, semplicemente non possiamo. Abbiamo vinto una gara l'anno scorso, siamo stati sul podio, abbiamo dimostrato che possiamo andare bene. Tuttavia, l'anno scorso ci è mancata la costanza. La chiave sarà essere più costantemente ai vertici. Onestamente, abbiamo tutto il necessario per farlo."

Test Alpine Endurance Team ad Aragon Foto di: Alpine

Test pre-stagionali incoraggianti

In vista dell'inizio della stagione 2026 – ora previsto per la 6 Ore di Imola il 19 aprile, dopo il rinvio della gara inaugurale in Qatar a causa della guerra in Medio Oriente – Alpine ha partecipato finora a due sessioni di test pre-stagionali, tenutesi in Portogallo e Spagna.

Durante questi test privati, il team è riuscito a raccogliere una grande quantità di dati incoraggianti, che si sono correlati con le cifre precedentemente ottenute in azienda.

"Abbiamo messo la vettura nella galleria del vento; i dati ottenuti sono soddisfacenti e, in pista, durante le prime due sessioni di test a Portimão e Aragon, abbiamo trovato una certa correlazione tra ciò che abbiamo visto in galleria del vento e in pista."

"Abbiamo un guadagno piuttosto significativo che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. Ora dobbiamo sfruttare al meglio questo nuovo pacchetto e comprenderlo a fondo, ma siamo già dove volevamo essere in termini di progressi”.

“I test avevano diversi obiettivi. Uno era quello di validare questi miglioramenti e il pacchetto 2026, e posso già dirvi che è stato fatto e che si correla piuttosto bene con quello che abbiamo visto nelle simulazioni o nei dati della galleria del vento”.

“Il secondo era quello di scoprire gli pneumatici 2026, perché oltre ai miglioramenti che abbiamo apportato alla vettura, c'è un elemento chiave per il 2026: l'introduzione delle nuove gomme”.

“Michelin ha sviluppato tre mescole – morbida, media e dura – ma con intervalli di utilizzo e profili di usura differenti. Di conseguenza, abbiamo molto da riscoprire. Stiamo ripartendo, non da zero, ma comunque cominciando con nuove cose da capire”.

“Abbiamo quindi esaminato l'intera gamma in diverse condizioni e iniziato a lavorare bene. Non posso dire che abbiamo ancora padroneggiato completamente tutte le specificità, ma abbiamo lavorato bene, abbiamo iniziato a capire alcune cose e ora siamo nella fase di analisi".

Test Alpine Endurance Team ad Aragon Foto di: Alpine

Oltre a familiarizzare con i nuovi pneumatici Michelin, questi test avevano anche lo scopo di dare a entrambi gli equipaggi di piloti – che includevano due nuovi arrivati, António Félix Da Costa e Victor Martins – un po' di tempo in pista. È stata anche un'opportunità per Martins, esordiente nel WEC quest'anno, di scoprire le sfide specifiche della guida di una Hypercar, come correre di notte.

"E il terzo vantaggio di questi test è stato che tutti i nostri piloti hanno potuto guidare con gli equipaggi già consolidati", ha continuato il team principal.

"Sembra ovvio, ma è un obiettivo chiave: verificare che le posizioni di guida siano corrette, che ci sia un buon abbinamento tra i tre piloti di ogni vettura e che tutti possano provare la macchina in diverse condizioni".

"Soprattutto Victor, e in particolare di notte, dato che non l'aveva mai fatto prima. Per lui è un'esperienza del tutto nuova."