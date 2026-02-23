WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam

Vai al contenuto principale

Mattia prosegue l'avventura in LMGT3 a bordo della Vantage #27 con James e Robichon, al volante della #23 con il Bronze Gray ci saranno Dudu e il veterano britannico, che torna nel Mondiale dopo le ottime stagioni in GTE.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

Foto di: FIAWEC - DPPI

Mattia Drudi proseguirà la propria avventura nel FIA World Endurance Championship anche per la stagione 2026, con il team Heart of Racing che ha ufficializzato la composizione dei propri equipaggi per le Aston Martin iscritte alla Classe LMGT3.

In fase di presentazione dell'elenco iscritti erano stati indicati solamenti i piloti Bronze per le Vantage #23 e #27 di cui si occuperà la squadra americana e Drudi sarà ancora una volta compagno di Ian James - che ricopre anche il ruolo di team principal - e Zach Robichon al volante della seconda.

La #23 avrà invece l'esordiente nella serie Gray Newell, al quale verranno affiancati Dudu Barrichello, reduce dalla sua prima annata nel Mondiale con Racing Spirit of Léman ed impegnato ora anche in IMSA, e l'ufficiale Jonny Adam, che ritorna nel Mondiale dove ha già vinto negli anni di GTE.

“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di The Heart of Racing nel 2026 e di tornare al WEC. Collaborare con Dudu, che ha ottenuto risultati straordinari nella scorsa stagione in LMGT3, oltre a supportare Gray nel suo primo anno nel WEC e alla 24h di Le Mans, è qualcosa che mi coinvolge profondamente", ha commentato Adam.

"L'obiettivo è quello di acquisire esperienza lungo il percorso e, si spera, ottenere risultati positivi per il team con l'Aston Martin Vantage. Credo che con questa formazione sia assolutamente possibile”.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Tom Gamble, Dudu Barrichello, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Tom Gamble, Dudu Barrichello, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Barrichello, che avrà come priorità il Mondiale, aggiunge: “È un vero piacere tornare nel WEC quest'anno con un gruppo di persone così speciale. Sono davvero entusiasta e grato a The Heart of Racing per l'opportunità che mi ha dato sia nel WEC che nell'IMSA".

Soddisfatto anche James: "Sappiamo che Gray ha il potenziale per brillare nel WEC, sulla base delle sue prestazioni in altre categorie e perché è cresciuto come pilota all'interno della famiglia THOR. La migliore opportunità che possiamo offrirgli è quella di affiancarlo a qualcuno che sia super veloce e rinomato per la sua capacità di aiutare i meno esperti a dare il meglio di sé. Non c'è nessuno nel settore più adatto a questo ruolo di Jonny".

"Parlando di Dudu, le sue prestazioni nel WEC lo scorso anno sono state eccezionali e ha già dimostrato di essere una parte fondamentale del nostro programma IMSA GTD 2026. Si tratta di una formazione molto forte e non vedo l'ora di vedere cosa potremo ottenere con le nostre due Vantage nel 2026".

Adam Carter, responsabile Endurance Motorsport di Aston Martin, conclude: "The Heart of Racing ha fissato standard elevati con il suo approccio alle gare GT sia nel WEC che in IMSA".

"Siamo lieti di vedere e sostiene pienamente l'espansione a due vetture per l'assalto LMGT3 di quest'anno, così come di avere Jonny nuovamente nel WEC. Il suo palmares parla da solo ed è un esempio eccezionale da cui i nuovi piloti possono imparare".

"Dudu, dal canto suo, si è guadagnato un posto nella squadra grazie alle sue prestazioni nel 2025. Siamo entusiasti di vedere cosa potranno ottenere queste due Vantage sul palcoscenico più prestigioso di tutti".

