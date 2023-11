WEC | Doriane Pin vince il premio Rivelazione dell'Anno 2023

Doriane Pin è stata nominata Rivelazione dell'Anno per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

La portacolori delle Iron Dames è stata premiata nella serata di domenica in Bahrain in cui sono stati consegnati ufficialmente i trofei al termine della annata conclusasi con la 8h di Sakhir andata in scena sabato.

Al debutto nella massima serie endurance con la Oreca #63 di Prema Racing condivisa con Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat, la francese è la prima donna a ricevere il 'Revelation of the Year', riconoscimento che viene dato a coloro che nell'arco del campionato che emergono in maniera particolare.

La Pin fa ulteriori passi avanti in una carriera già precoce che l'ha vista vincere il Ferrari Challenge Europe l'anno scorso, quando ha corso pure in European Le Mans Series, per poi passare alla LMP2 del Mondiale ed affrontare anche altre gare del mondo GT3 in IMSA e GT World Challenge Europe.

Photo by: JEP / Motorsport Images #63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat

"Sono davvero onorata di ricevere questo premio, essere incoronata Rivelazione dell'Anno in un campionato così prestigioso e competitivo come il FIA WEC significa molto per me - ha dichiarato la Pin - Riflette tutto il lavoro che ho svolto quest'anno e voglio ringraziare chi mi ha dato questa opportunità, riponendo in me la sua fiducia; il progetto Iron Dames, Prema Racing e ognuno dei ragazzi del team, è stato un vero piacere lavorare con tutti".

"Sono cresciuta molto come pilota e come persona. Ricorderò a lungo quest'anno, la mia prima stagione nel FIA WEC in rappresentanza del progetto Iron Dames, centrando il mio primo podio a Sebring e correndo per la prima volta la 24 Ore di Le Mans. Prendo questo premio come una motivazione in più per continuare a imparare e a superare i miei limiti per realizzare i miei sogni".

Photo by: Drew Gibson #63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin

Deborah Mayer, Fondatrice e Responsabile del programma Iron Dames, ha aggiunto: "Sono molto felice per Doriane e mi congratulo con lei dal profondo del cuore. È una pilota di talento, ma soprattutto una bella persona. A soli 19 anni, ha affrontato brillantemente la sfida LMP2 in una delle discipline motoristiche più impegnative al mondo".

"La sua determinazione, il duro lavoro e l'incessante ricerca dell'eccellenza l'hanno resa un astro nascente nel mondo del motorsport. È un'ispirazione per tutti noi e siamo orgogliosi di averla come Iron Dame e membro della nostra famiglia di piloti. Ci auguriamo di vivere insieme molte altre stagioni di successo. Sa che siamo al suo fianco per aiutarla ad affrontare le sfide future e a realizzare i suoi sogni più grandi".

Oltre alla Pin, anche altri personaggi del WEC hanno ricevuto un premio. Nella cerimonia è salito sul palco Thomas Flohr (AF Corse) insignito del trofeo ‘Sports Racer of the Year’ come migliore dei concorrenti amatoriali, mentre la responsabile di General Motors, Laura Wontrop Klauser è stata eletta 'Personalità dell'Anno'. Infine la Peugeot ha vinto il premio sostenibilità di DHL per ridurre le emissioni.