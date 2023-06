WEC | Dindo Capello nominato Grand Marshal per la 6h di Monza

Dindo Capello è stato nominato Grand Marshal per la 6h di Monza, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship che si terrà il 7-9 luglio.

Il piemontese, tre volte vincitore della 24h di Le Mans e portacolori di Audi Sport, sarà sul tracciato brianzolo la prossima settimana e salirà a bordo della Safety Car che sarà davanti al gruppone per il giro di formazione, dando poi il via alla 6h che scatterà alle 12;30 di domenica.

"È un grande onore per me essere il Grand Marshal di Monza, la mia pista di casa - ha commentato Capello - È una sensazione speciale in questo momento, dopo la storica vittoria della Ferrari qualche settimana fa a Le Mans e tutto l'entusiasmo per il WEC in Italia".

"Mi sento molto orgoglioso del fatto che, dopo 15 anni dalla mia ultima vittoria, anche due piloti italiani abbiano raggiunto il gradino più alto del podio alla 24 Ore di Le Mans".

"Sono sicuro che Monza sarà un evento epico per il motorsport italiano e che ci sarà un'atmosfera molto speciale. Auguro a tutti i team e ai piloti una gara in sicurezza, veloce e spettacolare".

La settimana successiva Dindo sarà come sempre ospite d'onore di Motorsport.com per il suo personalissimo pagellone della 6h di Monza.