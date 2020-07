WEC: Dempsey-Proton Racing e Algarve cambiano le line-up per Spa

Dempsey-Proton Racing e Algarve Pro Racing hanno definito gli equipaggi per la 6h di Spa-Francorchamps, che il weekend di Ferragosto segnerà la ripartenza del FIA World Endurance Championship.

Partendo dal team tedesco di Classe GTE Am, c'è un cambiamento per quanto riguarda la line-up della Porsche #88. Anziché Thomas Preining, presente nella entry-list provvisoria essendo stato in pista nelle altre gare come pilota del programma giovani di Porsche, a condurre la 911 RSR saranno Lucas Legeret, Ricardo Sanchez e Vutthikorn Inthraphuvasak.

Legeret arriva da esperienze con le LMP3 in ELMS, Sanchez aveva corso a Silverstone con la Porsche #88 nel 2019, mentre Inthraphuvasak è una scommessa Bronze proveniente dal GT World Challenge Asia, nel quale ha conquistato il titolo Pro-Am sulla 911 GT3 R della Absolute Racing-Panther/AAS Motorsport.

Passando invece alla Algarve Pro Racing, la Oreca 07-Gibson #25 vedrà alternarsi al volante John Falb, Simon Trummer e Jon Lancaster.

La squadra portoghese si recherà sulle Ardenne già la prossima settimana per la 4h della European Le Mans Series, dove vedremo all'opera gli equipaggi LMP2 formati da Lancaster-Henning Enqvist-Loic Duval (#24) e Falb-Trummer-Gabriel Aubry (#25).

Per il round del FIA WEC, gli equipaggi verranno rimescolati, anche per raccogliere ulteriori dati utili in vista della 24h di Le Mans, con Trummer che torna a correre nel Mondiale Endurance dopo 3 anni di assenza.