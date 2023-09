WEC | De Vries torna in Toyota per sostituire Lopez?

Nyck De Vries è pronto a rimettersi in gioco e lo farà nel 2024. Il pilota olandese, da poco appiedato da AlphaTauri dopo aver iniziato la stagione corrente da pilota titolare in Formula 1, sembra molto vicino a tornare nel WEC per correre con Toyota Gazoo Racing, al volante di una Hypercar GR010 Hybrid.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, il 28enne è pronto a fare ritorno nel team per cui era riserva nel 2022 e per cui avrebbe dovuto correre da titolare nell'edizione 2023 della 24 Ore di Le Mans.

De Vries si era liberato dal contratto Toyota grazie a una clausola che gli ha permesso di farlo. Una clausola dedicata alla sola Formula 1 che, però, è stata esercitata per mezzo della chiamata arrivata da AlphaTauri.

Nyck sembra essere vicino al ritorno, in quanto prescelto per prendere il posto di José Maria Lopez e affiancare Kamui Kobayashi e Mike Conway. L'avvicendamento avrebbe dovuto avvenire già la passata stagione, ma la chiamata di AlphaTauri ha modificato i piani del pilota.

A oggi Toyota ha mantenuto riserbo sulle possibilità di prendere De Vries la prossima stagione. Il direttore del team, Rob Leupen, ha sviato l'argomento.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono sempre in contatto con Nyck perché siamo entrambi olandesi!", ha scherzato. "Penso che Nyck kabbia molte opportunità, e in passato ha fatto ottimi test per noi".

"E' anche vero che siamo in una buona situazione con i nostri equipaggi. Penso che la nostra attuale formazione sia eccellente. Da questo punto di vista non ci sono problemi".

Resta però l'incognita Lopez. L'argentino ha compiuto 40 anni all'inizio del 2023 ed è stato cauto sulle sue possibilità di rimanere in Toyota per la sesta stagione consecutiva.

"Non abbiamo ancora deciso", ha ammesso a Motorsport.com. "Mi piacerebbe rimanere con il team, ma non ho più 20 anni. Dovremo vedere. Non è ancora stato deciso nulla".

Nelle ultime stagioni Toyota ha annunciato le proprie formazioni piloti tra novembre e dicembre, insieme al resto delle attività motoristiche per la stagione successiva. Lo scorso anno De Vries accettò la corte di AlphaTauri mentre era in procinto di diventare titolare in Toyota nel WEC, ma sembrava anche essere vicino al sedile della Maserati in FIA Formula E.