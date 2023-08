WEC | De Oliveira punta alla LMGT3, con Vanwall sarà solo al Fuji

Il campione della Formula Nippon e del SUPER GT è stato chiamato a far parte del team Vanwall per il quinto appuntamento della stagione 2023, insieme a Esteban Guerrieri e Tristan Vautier, quando Tom Dillmann ha deciso di lasciare il programma gestito da ByKolles.

L'anno scorso, dopo aver vinto il suo secondo titolo nella classe GT300 del SUPER GT con Kondo Racing, De Oliveira aveva detto che sperava di poter partecipare a più gare al di fuori del Giappone, nel tentativo di affrontare nuove sfide.

Dopo aver assaggiato le competizioni internazionali a Monza, il 42enne afferma che l'arrivo della classe LMGT3 nel WEC l'anno prossimo potrebbe offrire maggiori possibilità di mettersi alla prova contro avversari di livello mondiale.

"Onestamente parlando, il livello che vedo nel WEC è piuttosto alto - ha detto de Oliveira a Motorsport.com - E questo anche in LMP2 e GTE, non solo in Hypercar. Mi piace e mi fa venire voglia di essere sempre più preciso e di lavorare di più per migliorarmi. Mi piace questa sfida".

"Per il prossimo anno, l'arrivo delle vetture GT3 crea un'altra finestra di opportunità per partecipare a grandi eventi come Le Mans e Daytona. È questa la direzione a cui guardo. Per le Hypercar sarà difficile trovare un posto, ma correre in GT3 credo sia realistico".

De Oliveira ha spiegato che la sua prima uscita in gara per la Vanwall è stata rovinata da problemi ai freni nelle calde condizioni di Monza, che hanno richiesto la pulizia dei condotti della Vandervell 680 LMH durante i pitstop.

Il tempo perso in questo processo ha relegato il brasiliano e i suoi compagni di squadra al 20° posto in classifica generale, dietro a otto concorrenti della LMP2.

"È molto difficile salire su una vettura con cui non si ha familiarità a metà stagione. Ho fatto un test l'anno scorso [a Barcellona] ma non ho corso molto, e la macchina è cambiata da allora. Non conoscevo nemmeno la pista".

"Nelle FP2 c'è stato un problema con la vettura e quindi non abbiamo girato, quindi avevamo solo due sessioni da dividere tra tre piloti. Prima della gara avevo fatto probabilmente meno di 20 giri, e mai con il serbatoio pieno".

"Il mio obiettivo era quello di non fare sciocchezze e di aiutare la squadra, e ci sono riuscito. Avevo lo stesso ritmo di Tristan ed Esteban, quindi sono contento del lavoro svolto e mi sono divertito".

De Oliveira ha già confermato la sua partecipazione alla gara del Fuji del mese prossimo con Vanwall, ma non sarà disponibile per il finale di stagione in Bahrain a causa di una concomitanza con i suoi impegni nel SUPER GT.

Sulle sue prospettive per il Fuji, una pista dove ha già corso due volte quest'anno, de Oliveira ha detto: "Ho sempre avuto in mente che Monza sarebbe stato un weekend di apprendistato e che l'obiettivo sarebbe stato quello di utilizzare alcune di queste conoscenze al Fuji".

"Non mi aspetto che ci troveremo improvvisamente a lottare con le altre Hypercar, perché eravamo a due o tre secondi dal passo degli altri, ma dovrei essere molto più a mio agio e in sintonia con il mezzo".