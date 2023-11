WEC | Da Costa non sarà sulla Porsche di Jota nel 2024

António Félix Da Costa non sarà al via del FIA World Endurance Championship con il team Jota per la stagione 2024.

La notizia è stata data dallo stesso pilota portoghese di Porsche Motorsport, che quindi lascia la squadra inglese più per volere del marchio con cui prende parte alla FIA Formula E.

Da Costa ha vinto il titolo in Classe LMP2 con la Oreca #38 condivisa con Roberto González e Will Stevens l'anno scorso, per poi approdare alla prima categoria quest'anno quando è arrivata la Porsche 963 LMDh.

Nel 2024 la Jota si appresta ad ingaggiare Sebastian Vettel, Robert Kubica e Jenson Button, indicati fin da subito come potenziali piloti per la seconda vettura di Weissach che la compagine diretta da Sam Hignett schiererà in griglia.

Rimane quindi da capire come e se la Porsche darà supporto a Jota con un suo pilota ufficiale per l'altra 963, sulla quale chiaramente il posto occupato da un esperto come Da Costa ora andrà riempito con un nome adeguato alla categoria.

Photo by: Porsche #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Antonio Felix da Costa, Yifei Ye, Will Stevens

"Purtroppo, con grande tristezza, devo annunciare che nel 2024 non sarò al via del FIA World Endurance Championship. Ricordo nel 2018 quando feci la mia prima 24h di Daytona con Jota, la squadra con cui corro anche oggi. E' stata una avventura stupenda, condividendo il volante con grandi compagni e prendendo parte a progetti iniziati da zero, come quello di BMW nel GT"", spiega Da Costa.

"Arrivare poi ai prototipi e vincere la LMP2, approdando alla Classe Hypercar con Jota è stato bellissimo, lavorando con grandi persone, sponsor, squadra e colleghi ha creato quella che oggi è una delle mie più grandi passioni. Ringrazio il team Jota per quello che ha fatto per la mia carriera e anche vita, ma soprattutto per ciò che abbiamo vissuto in pista. Non è un addio, ma un arrivederci".