WEC | Costa completa la prima formazione McLaren-United

E' Nicolas Costa a completare la prima formazione della United Autosports per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

In un venerdì di annunci, con l'arrivo di Nico Pino per la McLaren #95 della squadra britannica, viene ultimato anche lo schieramento della 720S GT3 EVO #59 con l'ingaggio del pilota brasiliano.

Costa si è appena laureato Campione in patria nel monomarca Porsche Carrera Cup e in passato ha anche calcato i palchi dei tracciati italiani correndo nel GT tricolore con la Lamborghini di VSR.

Per l'esordio in Classe LMGT3 della massima serie endurance andrà ad affiancare Grégoire Saucy e James Cottingham, in una sfida totalmente inedita per lui.

Nicolas Costa Photo by: United Autosports

"Sono molto emozionato per quello che sta per accadere. È un sogno che diventa realtà correre per McLaren Automotive e United Autosports", commenta il 31enne sudamericano.

"Far parte di questo binomio è un onore. Non vedo l'ora che inizi quest'anno, di guidare una macchina così grande e di competere a livello di Mondiale in Brasile, oltre che alla 24 Ore di Le Mans; è qualcosa che ho sempre sognato!"

Richard Dean, AD di United Autosports, aggiunge: "Nicolas ha avuto una stagione 2023 fantastica, dominando la Porsche Carrera Cup Brazil e dimostrando chiaramente le sue capacità per il GT3".

"Insieme a Grégoire Saucy, andato a podio in F3, e al Vice-Campione britannico GT, James Cottingham, l'equipaggio della vettura #59 sarà entusiasmante in una griglia di partenza estremamente competitiva per il 2024".