WEC | Corvette-Keating profeti in patria: "Unici a non sbagliare"

La Corvette Racing parte col piede giusto nella stagione 2023 del FIA World Endurance Championship centrando subito il successo alla 1000 Miglia di Sebring.

Dopo essere stata terza forza in LMGTE PRO nel 2022, la C8.R è scesa in categoria AM per l'ultimo anno di queste vetture a specifiche GTE ed è arrivato il trionfo in patria grazie allo straordinario trio formato da Nicky Catsburg, Ben Keating e Nicolás Varrone.

La gara era cominciata con una furibonda lotta tra Keating - Campione in carica della categoria e pilota Bronze decisamente il migliore del lotto - contro la Porsche delle Iron Dames condotta dalla strepitosa Sarah Bovy. La sua compagna di squadra Rahel Frey ha però commesso un errore quando la 911 stava prendendo il largo e questo ha spalancato le porte alla Chevrolet gialla #33 verso il successo.

Keating si è confermato una sicurezza nonostante fosse alla prima gara con la Corvette, così come Varrone è stato bravissimo all'esordio nel Mondiale, mentre un esperto come Catsburg ha completato l'opera respingendo gli assalti della Porsche di Dempsey-Proton Racing e delle Ferrari di Kessel e AF Corse, facendo sì che l'equipaggio tagliasse il traguardo con 2 tornate di margine sugli avversari.

"C'è tanto da dire sulla gara, cominciando dal fatto che in realtà non abbiamo battuto i rivali di tanto, ma semplicemente non sono stati commessi errori - dice Catsburg - Nelle soste mi sembra che siamo stati di gran lunga la squadra più veloce, e questo è un grande merito dei ragazzi che si allenano quattro giorni alla settimana. È una cosa che paga".

"È molto bello iniziare la stagione in questo modo. Ben e Nico erano alla loro prima gara per Corvette e sono alla prima vittoria, penso che sia davvero fantastico. Per loro fare un triplo stint alla prima gara con la Corvette è molto più difficile di quanto si pensi. Sono tre ore in macchina e a un certo punto si cala! Ma ognuno di loro ha fatto un lavoro fantastico, quindi tanto di cappello a tutti!"

L'idolo locale Keating aggiunge: "È stato un vero e proprio caos! Sono partito in seconda posizione, ho guadagnato la testa della corsa e poi l'ho persa di nuovo. La Safety Car ha cambiato un po' la strategia e non è stato facile, sicuramente. La nostra vettura scivolava molto di più rispetto alle prove, quindi era molto più difficile da gestire e credo che questo valga anche per le altre GT che stavo osservando mentre seguivo o guardavo dietro".

"Sono davvero orgoglioso del modo in cui abbiamo vinto la gara, se si guarda la griglia e si osserva come siamo arrivati a due giri di vantaggio sul gruppo, non è stato perché eravamo i più forti o i più veloce. È stato perché siamo rimasti fuori dai guai. Quasi tutti hanno avuto qualche problema, ed è stato davvero difficile con tutto il traffico. Sono sicuro che anche gli altri direbbero la stessa cosa. Soprattutto con l'avanzare della gara, il traffico si è fatto sentire e la pista è diventata più difficile. Sono davvero orgoglioso che tutti e tre siamo riusciti a fare una gara pulita".

"Questa è l'unica gara del WEC negli Stati Uniti, quindi era davvero speciale per me! I ragazzi e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro. Tutti i piloti non hanno commesso errori, il che è piuttosto difficile con tutto quel traffico. E come ho detto a cinque ore dalla fine, c'era parecchio caos, ma ne siamo rimasti fuori. E praticamente tutti gli altri hanno avuto un problema o un altro. È un bel modo di vincere ed è anche molto speciale. Sentire l'inno nazionale americano e trovarsi sotto la bandiera americana... non potevo chiedere di meglio!".

Sorride anche Varrone, al primo successo Mondiale: "Che sogno! Sono felicissimo. Non potevo chiedere un debutto migliore con la Corvette, ringrazio tutti i ragazzi, i meccanici e gli ingegneri. Hanno fatto un ottimo lavoro per tutta la settimana. Ben è stato bravissimo alla partenza e nei suoi primi tre stint. Ci ha portato in seconda piazza. Poi sono salito in macchina per tre ore, il che è stato difficile, dunque ho passato il testimone a Nicky, che è una leggenda. Sappiamo tutti che sa cosa fare e ha portato la vettura a casa sana e salva!".

"E' stata una gara molto difficile per me. Ho dovuto fare un triplo stint nel mezzo della corsa. Mi era già capitato a Le Mans, ma devo dire che Sebring è molto più difficile! Ben ha fatto un ottimo lavoro alla partenza per darmi la macchina integra. La pista è cambiata molto durante la gara, quindi abbiamo dovuto capire cosa stava succedendo".

La Responsabile di General Motors, Laura Wontrop Klauser, ha chiosato: "Nessuno alla Corvette Racing poteva chiedere un inizio migliore per il nostro programma FIA WEC di questa vittoria a Sebring con Ben, Nicky e Nico. Tutti e tre sono stati eccellenti, l'equipaggio migliore della classe nella pit-lane e i nostri ingegneri hanno definito una strategia di gara perfetta".

"Ben ha davvero dato il tono alla gara con i suoi tre stint iniziali, e le prestazioni sono continuate con un incredibile triplo stint di Nico a metà gara e poi con la guida di Nicky per chiuderla. Vincere la prima gara della stagione, negli Stati Uniti e a Sebring, è un inizio di storia che ricorderemo a lungo!".