WEC | Consiglio Mondiale FIA: estesa l'omologazione Hypercar

Il Consiglio Mondiale FIA riunitosi oggi a Parigi e in videoconferenza ha approvato le regole 2025 del World Endurance Championship, con alcune piccole novità che vedremo attive dalla prossima stagione.

Come anticipato alla 24h di Le Mans nel giugno scorso, ogni Costruttore della Classe HYPERCAR dovrà iscrivere due vetture, mentre non è ancora stato specificato se ad occuparsene dovrà essere il medesimo team.

La prima delle novità legate alla pista è il cambiamento al pannello laterale delle vetture che passerà ad un formato a LED multicolor per indicare la posizione occupata in quel momento dall'auto, più altre informazioni che potranno tornare utili al pubblico.

Nei test che in questi giorni si stanno svolgendo al Paul Ricard con alcune squadre, le vetture hanno cominciato a montarli per provarli.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: JEP / Motorsport Images

L'altro aspetto a livello di attività in circuito è il tempo minimo di guida per i partecipanti, che da 60' scende a 45' per essere ritenuti eleggibili per prendere punti.

Importante è poi il periodo di omologazione delle Hypercar, che verrà esteso fino al 2029, senza però una specifica riguardo al numero dei gettoni di omologazione (Joker Evo) a disposizione, che al momento sono cinque.

Infine, come già anticipato dall'IMSA, le attuali LMP2 saranno ammesse alla 24h di Le Mans, in European Le Mans Series ed Asian Le Mans Series fino al termine della stagione 2027.