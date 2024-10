WEC | Conrad Laursen al debutto in Bahrain sulla Lexus-Akkodis

Conrad Laursen farà il suo esordio da titolare nel FIA World Endurance Championship in occasione della 8h del Bahrain, gran finale della stagione 2024 che si terrà il weekend del 31 ottobre-2 novembre.

Il 18enne ha raggiunto l'accordo come pilota Silver che andrà a completare l'equipaggio della Lexus #78 dell'Akkodis-ASP Team, sostituendo l'indisponibile Clemens Schmid.

Il danese, dopo essere cresciuto sulle monoposto, ha accumulato esperienza a bordo delle GT dalla passata stagione, prendendo parte ad Asian Le Mans Series ed European Le Mans Series e raggiungendo già podi e vittorie.

Quest'anno Laursen ha corso anche la 24h di Le Mans grazie all'invito concesso alla Ferrari 296 di AF Corse-Spirit of Race in Classe LMGT3 ed ora farà la prima apparizione con la RC F in equipaggio con Kelvin Van Der Linde ed Arnold Robin.

Per l'Akkodis ASP Team si tratta della seconda guida modificata in corso d'opera, dato che il primo titolare, Timur Boguslavskiy, ha gettato la spugna in estate non riuscendo a trovarsi a proprio agio con il mezzo, mentre Schmid è stato in macchina fino all'ultimo round disputato al Fuji.