WEC | Conflitto in Medio Oriente, situazione monitorata in vista della 1812 km del Qatar

I conflitti che nelle ultime ore si stanno intensificando in Medio Oriente hanno fatto squillare un campanello d'allarme in vista della 1812km del Qatar, primo evento del FIA World Endurance Championship 2026 previsto per fine marzo.

A Lusail si dovrebbe (condizionale d'obbligo in questo momento) andare il 22-23 marzo per la due giorni di test del Prologo, mentre la gara è prevista per il 26-28 marzo.

Da ieri, però, gli attacchi e i bombardamenti contro il regime islamico di Ali Khamenei in Iran, si è espanso anche nei paesi adiacenti come appunto Qatar, Abu Dhabi, Dubai e Bahrain, quest'ultimo interessato a livello sportivo con l'annullamento dei test Pirelli organizzati per i team di F1.

Mentre il circus sta rischiando grosso, dato che i materiali dovrebbero spostarsi in Australia per il primo GP dell'anno, il Mondiale Endurance tiene gli occhi aperti sugli sviluppi e nella giornata odierna l'organizzazione di Le Mans Endurance Management e Automobile Club de l'Ouest hanno diramato un comunicato per fare chiarezza sulla situazione.

"Il FIA WEC sta monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente, con un processo di valutazione rigorosa in corso da diverse settimane", recita la nota diffusa.

"La sicurezza dei nostri concorrenti, del personale e dei tifosi rimane la nostra priorità assoluta. Di conseguenza, la direzione del FIA WEC è in costante e diretta comunicazione con le autorità competenti del Qatar".

"Il FIA WEC sta tenendo riunioni regolari con le autorità del Qatar in merito ai prossimi eventi, Prologo e 1812km del Qatar, in programma rispettivamente il 22-23 marzo e il 26-28 marzo".

"Continueremo a valutare la situazione quotidianamente. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati se necessario".

La speranza è che la situazione di Teheran si risolva velocemente e in maniera positiva, consentendo prima di tutto di raggiungere accordi di pace, per poi pensare allo sport.