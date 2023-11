WEC | Confermata la griglia a 40 auto per il 2025

Dopo la rinuncia di espansione per la prossima stagione, il FIA World Endurance Championship sta già programmando il futuro e nel 2025 saranno 40 le vetture in griglia di partenza.

L'ipotesi di aumentare la griglia di partenza era già stata paventata durante quest'anno, ma alla fine si è deciso di rimanere con 37 auto per l'elenco iscritti del 2024.

Chiaramente l'espansione del Mondiale Endurance e l'aumento di visibilità fa gola a tanti marchi, alcuni dei quali esclusi dalla lista della prossima stagione, mentre altri è già sicuro che arriveranno in quella seguente.

"Passeremo a 40 vetture nel 2025, sicuramente. Posso dire che è una specie di ossessione in ufficio, ma è davvero difficile trovare il giusto equilibrio. Non avremo la capacità di accogliere tutti, perché nel 2025 potremmo avere dalle 43 alle 45 domande", spiega l'AD della serie, Frédéric Lequien.

"Stiamo discutendo con squadre e team manager per verificare tutte le possibilità, soprattutto per quanto riguarda la LMGT3, per condividere i garage con chi gestisce due auto in un box".

"Ci sono tanti parametri che devono essere presi in considerazione, ma questa è la direzione che prenderemo e posso garantire che nel 2025 saremo in 40".

Photo by: Erik Junius Griglia di partenza

Uno degli aspetti da tenere in considerazione è che alla 24h di Le Mans i posti sono limitati a 62 e alcuni di questi vengono assegnati con gli inviti per chi vince ELMS, Asian Le Mans Series e dall'IMSA SportsCar Championship.

Fra l'altro quest'anno il WEC ha tolto la Classe LMP2 proprio per dare spazio ad un maggior numero di Hypercar, garantendo comunque spazio alle GT3 per la nuova categoria dedicata, ma i prototipi di seconda fascia a Le Mans manterranno 15 caselle sullo schieramento.

Se consideriamo che tutti gli iscritti al Mondiale hanno di diritto l'iscrizione alla 24h francese, ecco che diventa più complicato distribuire inviti o accettare richieste extra.

"Quando si partecipa al WEC ci si qualifica automaticamente per la 24 Ore di Le Mans e lì abbiamo solo 62 posti: dobbiamo prestare attenzione a questo", sottolinea Lequien.

Nel 2025 è certo l'arrivo della Aston Martin Valkyrie tra le Hypercar con il team Heart of Racing, mentre Lamborghini Squadra Corse ed Iron Lynx raddoppieranno le SC63 LMDh. Di conseguenza, andranno anche valutate le situazioni di alcune piste, come Imola ed Austin, che non hanno un numero di box sufficientemente ampio.

Di contro, rimane una apertura alle iscrizioni gara-per-gara, ovviamente prendendole in considerazione per gli eventi che si tengono in tracciati con più box a disposizione.

"Più box abbiamo, più ci sarà possibilità di accettare iscrizioni gara per gara, ma non voglio scendere a compromessi. Sarà difficile accettare iscrizioni aggiuntive, forse una o due in stagione, ma è molto difficile dire in questo momento in quali posti possiamo farlo".

"Naturalmente abbiamo più spazio in Qatar che a Imola, ma dobbiamo anche prestare attenzione alla sicurezza della corsia box, che è una cosa molto importante per noi".

"Ad ogni modo, solo i marchi che parteciperanno al WEC e alla ELMS saranno ammessi a Le Mans, e le LMGT3 deve essere omologata da ACO e FIA. Ma la griglia delle LMGT3 nel WEC è molto equilibrata, per cui non vedo la possibilità di avere un'altra vettura di questa categoria in gara. Forse in Hypercar è possibile".