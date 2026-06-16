WEC | Con le regole 2030 si rischia di espellere la Ferrari dal Mondiale Endurance? C'è qualcosa da rivedere...

Antonello Coletta nell’intervista esclusiva concessa alla nostra Beatrice Frangione prima della 24 Ore di Le Mans l’aveva detto chiaramente: “Resteremo nel WEC se potremo continuare a farci la macchina al 100%”.

Nella consueta conferenza stampa dell’ACO, appuntamento fisso del venerdì alla Sarthe sono state dettate le linee guida del regolamento 2030 del Mondiale Endurance.

L’obiettivo è fin troppo chiaro: arrivare ad una sola piattaforma regolamentare, escludendo la LMDh, per promuovere la LMH. L’annuncio ha avuto l’effetto di uno shock perché è impensabile che Ferrari e Toyota possano accettare l’idea di realizzare la propria Hypercar intorno a un telaio che deve essere scelto fra quelli registrati (Dallara, Oreca, Ligier e Multimatic) e non in esclusiva.

Il regolamento IMSA punta ad una semplificazione delle norme e la speranza sarebbe quella di realizzare dei prototipi acquistando i componenti al Supermarket del motorsport, lasciando al Costruttore solo la definizione del motore, tenuto conto che le Hypercar saranno a due ruote motrici posteriori, visto che rimarrebbe l’opzione di comprare il sistema ibrido da un fornitore omologato.

In verità verrebbe lasciata l’autonomia di realizzare il proprio impianto a patto che le componenti rispettino delle specifiche identiche. Insomma, c’è da domandarsi se le corse debbano trasformarsi solo in un fenomeno di marketing o se, invece, ha ancora senso che possano contribuire all’evoluzione dell’automotive, come è sempre stato nella storia.

Se la strada da percorrere è quella della filosofia americana dello show che viene davanti a tutto, c’è da domandarsi perché la Ferrari dovrebbe restare nel campionato che ha fortemente contribuito a lanciare. Lo stesso discorso vale per la Toyota, anche se il colosso giapponese potrebbe essere attratto all’idea di far correre una vettura nella nascente categoria H2 Hypercar.

ACO e FIA, infatti, scommettono su una motorizzazione green che dovrebbe essere incentivata da norme come l’Equivalence of Technology che dovrebbe avvicinare se non pareggiare le prestazioni con le Hypercar.

La conferenza stampa dell'ACO a Le Mans

Per fortuna si tratta solo di una bozza di regolamento che deve essere discussa nei dettagli: il WEC può permettersi di perdere una squadra come la Ferrari? Il risultato della 24 Ore parla chiaro, chiarissimo. La migliore 499P ha concluso quinta, mai in lotta per il podio, incapace di lottare con le vetture più prestazionali.

La Ferrari era velocissima in curva, ma piantata in accelerazione e in rettilineo, al punto da fare addirittura fatica a superare le LMP2. Non serve avere la tabella del BoP (che resta segreta) per capire che il Cavallino è stato pesantemente penalizzato.

Il dominio del Cavallino in tre edizioni di fila di La Mans e la vittoria nel Campionato Marche, team e piloti nel 2025, evidentemente, hanno dato fastidio in una categoria che si proclama equilibrata per regolamento, ma la china che è stata presa è sembrata addirittura punitiva. L’orientamento politico è fare a meno della Ferrari? Non ci sarebbe errore più grande che potrebbero fare ACO e FIA. Prima di spingere il piede sull’acceleratore c’è tutto il tempo per riflettere...