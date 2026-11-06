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WEC 6h di Monza

WEC | Coletta: "Non ci aspettavamo di soffrire così tanto, Ferrari pronta a fare tesoro di tutto"

Il Capo dei reparti Endurance e Corse Clienti del Cavallino traccia un bilancio di un difficile 2026, dove le 499P hanno comunque dimostrato di potersela giocare quando le condizioni lo permettevano, ma riconoscendo anche i passi avanti dei rivali, in particolare Toyota.

Francesco Corghi

Pubblicato: 6 nov 2026, 12:20

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Antonello Coletta, Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Monza ultima stagionale del FIA WEC e con essa anche tempo di bilanci di un 2026 piuttosto complicato per la Ferrari, che presentatasi al via da Campione in carica di entrambe le classifiche ha dovuto sudare parecchio per confrontarsi con gli agguerriti rivali, in particolare la Toyota.

A Maranello avevano scelto di mantenere la 499P nell'attuale configurazione, forti delle consapevolezze acquisite sul prototipo ibrido nella grandiosa annata 2025, ma anche con l'idea di valutare dove e come migliorare in confronto con altre vetture presentatesi in griglia con nuovi aggiornamenti.

Per Antonello Coletta gli aspetti positivi sulla propria squadra sono stati confermati, anche se rimane un po' di amarezza per una annata dove ci si è trovati costretti ad abdicare, senza portare a casa i risultati auspicati, come ha spiegato il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti nella conferenza stampa tenuta venerdì mattina a Monza, alla quale ha preso parte Motorsport.com.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Antonello Coletta, Ferdinando Cannizzo, Amato Ferrari

Foto di: Ferrari

Qual è il bilancio di questa stagione?

"Dopo un grande 2025, il 2026 è certamnte stato un anno più difficile. Ce lo aspettavamo, prima di tutto perché i nostri avversari stavano già affilando le armi per dire la loro quest'anno, mentre noi eravamo impegnati a vincere i titoli. Abbiamo avuto un buon inizio ad Imola, poi le gare di Spa e Le Mans si sono rivelate più complicate per vari fattori che non stiamo ad elencare, ma diciamo che non ci aspettavamo di soffrire così tanto. In Brasile è andata meglio di quello che ci aspettavamo, forse avremmo potuto lottare per vincere senza commettere errori. Ma sbagliando si impara e dobbiamo fare tesoro anche di questi aspetti. Al Fuji, come al solito, è stata una gara difficilissima, mentre ad Austin è arrivata la vittoria, su una pista dove siamo sempre andati molto bene. Infine a Barcellona siamo stati i primi dei 'normali', dato che le Toyota andavano il doppio più forte. Anche nella sua quarta stagione la 499P è rimasta la stessa, una scelta consapevole perché sapevamo di poter essere competitivi, anche se speravamo di raccogliere qualcosa in più, sia a causa di qualche errore nostro che di altri motivi indipendenti dalla nostra volontà. Contemporaneamente, ci siamo concentrati sul mettere in campo tutti gli sforzi sulla nuova vettura del prossimo anno".

Dopo Le Mans ci sono stati cambiamenti in positivo o no?

"E' cambiata solamente Barcellona, le altre piste erano le stesse dell'anno scorso. Ad Austin siamo sempre andati bene, anche lo scorso anno eravamo in lotta per vincere, poi ci fu il contatto con la Porsche. La grande differenza l'ha fatta il Brasile, dove credo che abbiamo fatto passi avanti, mentre al Fuji penso che siamo andati meglio nel 2025 rispetto al 2026. A Barcellona è arrivato il podio, ma non puoi fare confronti".

La #50 è potenzialmente in lotta per il terzo posto, proverete ad aiutarla?

"Le strategie si fanno in base a come andrà la gara e come saremo posizionati. Se dovesse esserci la condizione, senza compromettere le possibilità di altri, assolutamente sì, cercheremo di aiutarla, cosa che abbiamo già fatto lo scorso anno quando facemmo il massimo per chiudere nei primi tre posti in campionato".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Foto di: FIA WEC / DPPI

Vi aspettavate una Toyota così competitiva?

"Sì, ma non così tanto, se devo essere sincero. Soprattutto a Barcellona, è stata una gara dove hanno corso praticamente da soli, poi c'erano tutti gli altri. Hanno corso un'ottima Le Mans vincendola, noi già l'avevamo detto prima del via che potevano essere i favoriti, anche se nessuno ci dava credito. Noi e gli altri avremo dei compiti a casa da fare durante le vacanze".

Dal 2023 ad oggi, la squadra quanto è cambiata?

"In realtà non tantissimo, ma le evoluzioni ci sono state e continueranno ad esserci. Come in tutte le realtà, c'è chi va e chi viene, ci sono aree in cui si individuano le possibilità di rinforzo, e poi c'è il mercato. Dal 2023 ad oggi sono entrati diversi Costruttori e, come accade ovunque, le Case provano a portare via i migliori agli altri. E anche la Ferrari è stata presa d'assalto. Lo sapevamo e immaginavamo, ma anche noi ci guardiamo sempre intorno. La squadra non è mai congelata, l'importante è cercare sempre di evolversi e non fare passi indietro perdendo i migliori. Bisogna rimanere vigili e mantenere alte le motivazioni con tutti, specialmente con le persone chiave".

A Monza c'è un nuovo asfalto, avete già pensato a cambiamenti di set-up?

"Oggi piove, per i prossimi giorni invece pare sarà asciutto. Ma l'asfalto diverso è una condizione uguale per tutti, quindi partiamo tutti alla pari. Dovremo essere veloci a capire come gestire la vettura in gara, dove sarà probabilmente asciutto".

Nel 2030 cambierà il regolamento, quali sono le tue impressioni riguardo la possibile convergenza?

"Ci sono due fattori. C'è una convergenza di linee sulle LMH, mentre per le LMDh è più facile perché la base è uguale per tutti. O hai una vettura fatta da un Costruttore, oppure da un altro. Se andiamo a vedere, alla fine la grande variazione delle LMDH sono il muso e la coda, in base allo stile del marchio. Ma il corpo centrale della vettura è uguale per tutti e lo si vede dall'aumento dei Costruttori in griglia. Per le LMH, invece, ci stiamo avvicinando maggiormente come linee aerodinamiche, anche perché le stagioni passano e si vedono quali sono le soluzioni migliori, dunque le evoluzioni cominciando ad assomigliarsi".

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