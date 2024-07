WEC | Classifiche Mondiali: Toyota vede Porsche, Ferrari arretra

Grazie al doppio podio conquistato alla 6h di San Paolo, Porsche e i suoi piloti rimangono leader delle classifiche 2024 del FIA World Endurance Championship.

Il successo ottenuto dalla Toyota ad Interlagos (più il punto della Hyperpole), però, rende tutto ancor più avvincente perché tra i Costruttori ora la Casa di Weissach comanda a quota 126 lunghezze, ovvero solamente 4 in più dei giapponesi.

Qui ricordiamo che si tiene conto della vettura miglior piazzata tra quelle iscritte dai vari marchi e il quinto posto finale della Ferrari 499P #51 garantisce agli uomini di Maranello di rimanere ancora in lotta, salendo a 109 punti, pur perdendone nei confronti dei rivali.

Fra le altre realtà coinvolte, la Alpine viene raggiunta a 25 punti dalla BMW, entrambe avvicinate dalla Peugeot che sale a 20, mentre Cadillac e Lamborghini rimangono ferme rispettivamente a 14 e 11, con la Isotta Fraschini ancora bloccata a 0 punti essendosi ritirata in Brasile.

Piloti in parata Foto di: JEP / Motorsport Images

Per quanto riguarda invece la Classifica Piloti, preziosissimo è stato il secondo posto ottenuto da Lotterer/Estre/Vanthoor al volante della Porsche #6; coi 18 punti guadagnati il trio della 963 ufficiale mantiene il primato allungando nei confronti dei ferraristi Fuoco/Molina/Nielsen, i quali portano a casa solamente 8 punti con un sesto posto e ora scivolano a -19 dal trio capoclassifica.

All'equipaggio della 499P #50 si avvicinano Kobayashi/De Vries, portatisi a -3 dalla piazza d'onore con 95 punti, frutto della quarta posizione agguantata nel finale a San Paolo assieme a Mike Conway, che però è più indietro avendo saltato Le Mans per infortunio.

Salgono quarti Campbell/Christensen/Makowiecki con 71 punti, grazie al podio brasileiro, 2 lunghezze in più dei vincitori in Sud America, Buemi/Hartley/Hirakawa, che hanno superato Ilott/Stevens (a 60) e Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (a quota 58).

Tra le squadre private HYPERCAR troviamo sempre al comando il Team Jota #12 con 140 punti e un buon margine su Proton Competition (86), AF Corse (85) e Jota #38 (79), tutte in grado di guadagnare qualcosa nei confronti di chi sta in vetta.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler, #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

Dando infine uno sguardo alle graduatorie di Classe LMGT3, il ritorno al successo di Malykhin/Sturm/Bachler rimette davanti a tutti il trio della Porsche #92 e la Manthey PureRxing, che con 100 punti in saccoccia ne vanta 25 in più nei confronti dei colleghi Schuring/Lietz/Shahin (Porsche-Manthey EMA), ora incalzati da Farfus/Gelael/Leung, saliti a 74 con la BMW #31 del Team WRT.

In Top5 ci sono anche Mancinelli/Riberas/James, a podio in Brasile con la Aston Martin #27 di Heart Of Racing, superando la Ferrari #55 di AF Corse del trio Rovera/Mann/Heriau, che è a 49.

Curiosamente, a 46 punti c'è Valentino Rossi, giunto in Top5 assieme a Martin/Al Harthy con la sua BMW-WRT.

Ricordiamo che le 6h di Austin e Fuji metteranno in palio altri 25 punti per i vincitori, più i 38 che si aggiudicherà il primo in Bahrain (gara da 8h) e il punto addizionale che spetta a chi firma la Hyperpole in ogni gara.

FIA WEC - Classifiche Mondiali