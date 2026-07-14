WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza

Comincia ad intensificarsi la battaglia per i titoli Mondiali nella stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, che al termine della 6h di San Paolo vede Toyota Racing e BMW M Motorsport nelle prime posizioni della graduatoria.

Se il successo di Le Mans aveva dato una bella mano ai giapponesi nel prendersi la vetta e staccare i rivali, la risposta della Casa bavarese in quel di Interlagos ha completamente riaperto i giochi, complice anche lo 0 dei rivali.

Al momento la Toyota conduce con 132 punti, contro i 127 della BMW, mentre la Ferrari rimane al terzo posto a quota 88 e con la Cadillac che le ha rosicchiato un punto salendo a 60.

Il passo falso brasiliano della Alpine, che rimane in Top5 con 41 punti, consente alla Aston Martin di avvicinare i francesi portandosi a -1, più indietro nell'elenco restano Peugeot e Genesis, entrambe tornate a casa a mani vuote dalla trasferta sudamericana.

Molto interessante anche il duello per la classifica Piloti che vede Rast/Frins (BMW #20) agganciare a 75 punti in testa alla classifica Kobayashi/Conway/De Vries (Toyota #7), Sheldon Van Der Linde (BMW #20) è a 65 avendo saltato la prima tappa di campionato.

Un buon salto in avanti lo compiono i ferraristi #51 Calado/Pier Guidi/Giovinazzi grazie al secondo posto di San Paolo, saliti quarti a 57 punti mettendosi alle spalle Hartley/Hirakawa/Buemi della Toyota #8 rimasti a 56, ora avvicinati da Magnussen/Marciello, vincitori domenica scorsa e ora sesti a 50 lunghezze totali, con il loro collega Dries Vanthoor che è subito dietro a 44 non avendo corso ad Imola con la BMW #15.

Ottavi a 42 troviamo Nato/Stevens della Cadillac #12, in Top10 anche Hanson/Kukica/Ye (Ferrari #83 AF Corse) a 31 punti e Tincknell/Gamble (Aston Martin #007) a 30.

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg Foto di: JEP

Interessante la situazione della Classe LMGT3 che vede Corvette-TF Sport #33 leader a 76 punti, che sono quelli totalizzati dal solo Jonny Edgar, primo tra i piloti e, curiosamente, seguito dai colleghi Nicky Catsburg (72) e Ben Keating (54) sul podio virtuale, dato che l'olandese ha saltato San Paolo e lo statunitense è rimasto assente per infortunio nelle prime due tappe di stagione.

I Campioni in carica Riccardo Pera e Richard Lietz, assieme a Yasser Shahin, festeggiano un bel podio in rimonta ad Interlagos al volante della Porsche-Manthey #92 e salgono quarti a 49 punti, ma davanti a loro al traguardo erano giunti Harper/McIntosh/Thompson con la BMW-WRT #69, il che li proietta al quinto posto a -6 dai rivali della 911.

Il trionfo paulista consente invece a Eastwood/Dempsey/Yoluç (Corvette-TF #34) di agganciare il trio sopracitato, Rovera/Hériau/Mann rimangono i migliori ferraristi al settimo posto coi 42 punti presi al volante della 296 #21 di AF Corse.

FIA WEC - Classifiche Mondiali