WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza
In Brasile la Casa bavarese rilancia le proprie ambizioni iridate tornando al comando, Maranello rimane sul podio davanti a Cadillac, mentre in LMGT3 è tutto apertissimo con Corvette-TF Sport inseguita dalla Porsche-Manthey di Pera e Lietz.
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor, #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Will Stevens, Norman Nato
Foto di: JEP
Comincia ad intensificarsi la battaglia per i titoli Mondiali nella stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, che al termine della 6h di San Paolo vede Toyota Racing e BMW M Motorsport nelle prime posizioni della graduatoria.
Se il successo di Le Mans aveva dato una bella mano ai giapponesi nel prendersi la vetta e staccare i rivali, la risposta della Casa bavarese in quel di Interlagos ha completamente riaperto i giochi, complice anche lo 0 dei rivali.
Al momento la Toyota conduce con 132 punti, contro i 127 della BMW, mentre la Ferrari rimane al terzo posto a quota 88 e con la Cadillac che le ha rosicchiato un punto salendo a 60.
Il passo falso brasiliano della Alpine, che rimane in Top5 con 41 punti, consente alla Aston Martin di avvicinare i francesi portandosi a -1, più indietro nell'elenco restano Peugeot e Genesis, entrambe tornate a casa a mani vuote dalla trasferta sudamericana.
Molto interessante anche il duello per la classifica Piloti che vede Rast/Frins (BMW #20) agganciare a 75 punti in testa alla classifica Kobayashi/Conway/De Vries (Toyota #7), Sheldon Van Der Linde (BMW #20) è a 65 avendo saltato la prima tappa di campionato.
Un buon salto in avanti lo compiono i ferraristi #51 Calado/Pier Guidi/Giovinazzi grazie al secondo posto di San Paolo, saliti quarti a 57 punti mettendosi alle spalle Hartley/Hirakawa/Buemi della Toyota #8 rimasti a 56, ora avvicinati da Magnussen/Marciello, vincitori domenica scorsa e ora sesti a 50 lunghezze totali, con il loro collega Dries Vanthoor che è subito dietro a 44 non avendo corso ad Imola con la BMW #15.
Ottavi a 42 troviamo Nato/Stevens della Cadillac #12, in Top10 anche Hanson/Kukica/Ye (Ferrari #83 AF Corse) a 31 punti e Tincknell/Gamble (Aston Martin #007) a 30.
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
Foto di: JEP
Interessante la situazione della Classe LMGT3 che vede Corvette-TF Sport #33 leader a 76 punti, che sono quelli totalizzati dal solo Jonny Edgar, primo tra i piloti e, curiosamente, seguito dai colleghi Nicky Catsburg (72) e Ben Keating (54) sul podio virtuale, dato che l'olandese ha saltato San Paolo e lo statunitense è rimasto assente per infortunio nelle prime due tappe di stagione.
I Campioni in carica Riccardo Pera e Richard Lietz, assieme a Yasser Shahin, festeggiano un bel podio in rimonta ad Interlagos al volante della Porsche-Manthey #92 e salgono quarti a 49 punti, ma davanti a loro al traguardo erano giunti Harper/McIntosh/Thompson con la BMW-WRT #69, il che li proietta al quinto posto a -6 dai rivali della 911.
Il trionfo paulista consente invece a Eastwood/Dempsey/Yoluç (Corvette-TF #34) di agganciare il trio sopracitato, Rovera/Hériau/Mann rimangono i migliori ferraristi al settimo posto coi 42 punti presi al volante della 296 #21 di AF Corse.
FIA WEC - Classifiche Mondiali
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
WEC | Classifiche Mondiali: Toyota nel mirino di BMW, Ferrari sempre terza
MotoGP | La pagella la fate voi: date i vostri voti per il Gran Premio di Germania
MotoGP | Votare contro l'apertura dei motori KTM è un problema di sicurezza per tutti
WEC | La rimonta Ferrari in LMGT3 si ferma al 9° posto: "Sarebbe bello giocarcela alla pari nelle prossime gare"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments