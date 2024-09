WEC | Classifiche Mondiali: Porsche vola, Toyota non molla

Grazie al trionfo alla 6h del Fuji i piloti Porsche hanno messo una bella ipoteca sul titolo 2024 del FIA World Endurance Championship, con la 8h del Bahrain di novembre che risulterà decisiva solamente per la Classe HYPERCAR.

In Giappone, infatti, sono già andate in archivio le battaglie che riguardano la categoria team privati dei prototipi e la neonata LMGT3.

Nella FIA World Cup for HYPERCAR Teams la vittoria di Stevens/Ilott assieme a Nato regala alla Jota #12 la coppa con una gara d'anticipo, salendo a quota 165 e risultando imprendibile per AF Corse, rimasta a 122 punti nella giornata stortissima della Ferrari #83 condotta da Ye/Kubica/Shwartzman.

La squadra piacentina vede avvicinarsi anche Proton Competition #99 (116 punti) e Jota #38 (115) nel duello per la piazza d'onore che si risolverà a Sakhir.

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Foto di: JEP / Motorsport Images

Giochi terminati anche in Classe LMGT3 perché il secondo gradino del podio è stato sufficiente a Malykhin/Sturm/Bachler e alla Manthey PureRxcing per mettere le mani sul titolo.

L'equipaggio della Porsche #92 ha ora all'attivo 136 lunghezze e non può più essere raggiunto dai loro compagni di marchio Schuring/Lietz/Shahin (Porsche-Manthey EMA #91), rimasti a secco e fermi a 90 punti, +5 su Farfus/Gelael/Leung (BMW-WRT #31), anche loro a mani vuote in Giappone, mentre a 83 abbiamo Riberas/Mancinelli/James (Aston Martin #27 - Heart of Racing).

Con il podio centrato in extremis, Valentino Rossi assieme a Martin/Al Harthy e la BMW-WRT #46 salgono in Top5 con 61 unti, superando la Ferrari #55 di AF Corse del trio Rovera/Mann/Heriau (59 punti).

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

Veniamo quindi alla Classe HYPERCAR, dove tutto si deciderà nel deserto: ricordiamo che essendo una 8h il punteggio verrà assegnato sulla scala di 38-27-23-18-15-12-9-6-3-2, più il punto addizionale che va a chi realizza la Hyperpole.

Come dicevamo in apertura, la vittoria di Lotterer/Estre/Vanthoor al volante della Porsche #6 proietta a 150 punti, ben 35 in più rispetto a Fuoco/Molina/Nielsen, autori di un 9° posto con la Ferrari #50.

Il trio della 499P si è rimesso alle spalle Kobayashi/De Vries, assieme a Conway incappati in una giornata nerissima che ora vede i due della GR010 Hybrid #7 a -37 dal vertice e con le speranze ridotte al lumicino.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: JEP / Motorsport Images

Conway è sempre quarto a 77 appaiato a Makowiecki/Campbell/Christensen (Porsche #5), ma questi sono tutti matematicamente fuori dalla lizza per l'iride, nella quale non rientrano più neanche Hartley/Hirakawa/Buemi (Toyota #8) e Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (Ferrari #51). Tutti i nomi sopracitati diventeranno fondamentali nei giochi di squadra per aiutare i compagni.

Molto più aperta la contesa per il Costruttori, dove la Porsche è a 161 punti allungando a +10 sulla Toyota, alla quale banalmente basterebbe una vittoria davanti alla 963 per confermarsi Regina.

La Ferrari invece vede scendere drasticamente le sue quotazioni portando a casa solo 2 punti e ritrovandosi a 134, ossia un pesante -27 che rischia di essere colmabile solo con un miracolo.

FIA WEC - Classifiche Mondiali