WEC | Christian Ried sostituisce Roda sulla Mustang a San Paolo

Christian Ried tornerà ad indossare casco e tuta in occasione della 6h di San Paolo, quinto evento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Dopo aver scelto di indossare unicamente i panni del Team Principal, il capo della Proton Competition ad Interlagos salirà a bordo della Ford Mustang #88 al posto di Giorgio Roda.

Il pilota tricolore, che aveva già difeso i colori della squadra tedesca domenica scorsa ad Imola per la tappa tricolore della ELMS, non si recherà in Brasile, ma il motivo della sua assenza non è stato comunicato.

In quanto pilota dotato di licenza Bronze, Ried si è quindi trovato nella posizione di essere di fatto l'unico presente in sudamerica pronto a prendere in mano il volante della Mustang nero-oro e condividerla con i titolari Dennis Olsen e Mikkel Pedersen.

#77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19: Christian Ried Foto di: Eric Le Galliot

“Non vedo l'ora di sostituire Giorgio a San Paolo, ma ci tengo a precisare che sarà solamente un'uscita singola", sottolinea il tedesco.

"Le gare di Spa e Le Mans hanno dimostrato che siamo in grado di recuperare terreno sui nostri rivali più forti".

"E non solo nella LMGT3, dove abbiamo conquistato il nostro primo podio con la Mustang GT3 al fianco del nostro nuovo partner Ford".

"Stiamo anche assistendo a una bella crescita in Classe Hypercar; in questo modo, nella seconda metà della stagione, il fatto che la nostra Porsche 963 possa ottenere uno o due risultati di vertice diventa un obiettivo realistico".