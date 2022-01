WEC | Cassidy sulla Ferrari di AF Corse al posto di Fisichella

Nick Cassidy correrà nel FIA World Endurance Championship per il 2022 come portacolori di AF Corse.

Il neozelandese, Campione di Super GT e Super Formula, sarà al volante della Ferrari 488 GTE Evo #54 in Classe LMGTE Am come compagno di squadra di Thomas Flohr e Francesco Castellacci.

Cassidy, che aveva condotto la 488 GT3 della squadra di Amato Ferrari nell'ultimo round del DTM 2021 al Norisring, prende il posto di Giancarlo Fisichella. Al contempo, continuerà a prendere parte alla Formula E con la Envision Virgin Racing.

Al momento non sono stati definiti i piani del Cavallino Rampante per il romano, mentre come già noto, AF Corse si occuperà nella medesima categoria anche della vettura di Simon Mann/Christoph Ulrich/Toni Vilander (#21), oltre che essere impegnata in LMP2 Pro/Am con la Oreca #83 di François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am: Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci Photo by: JEP / Motorsport Images