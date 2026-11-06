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WEC | Cannizzo: "La 499P è stata spunto per i rivali. Ora sta a noi ridefinire il paradigma di un nuovo capitolo di LMh"

Il direttore tecnico della Ferrari nel WEC ha tirato le somme della stagione 2026 del Cavallino Rampante e, più in generale, dell'avventura nel Mondiale Endurance iniziata nel 2023.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 6 nov 2026, 10:39

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: FIA WEC / DPPI

Il quarto anno della Ferrari nella classe regina del WEC sta per andare in archivio. Questo fine settimana si concluderà la stagione con la 6 Ore di Monza, la seconda gara di casa per la Rossa dopo Prologo e primo evento tenutisi a Imola.

Il 2026 è per la Ferrari la prima stagione complicata della sua avventura Hypercar. Toyota ha dominato la stagione e le prime avvisaglie si erano già viste a Imola, sette mesi or sono.

Alla vigilia del fine settimana che porterà la Ferrari a correre la 6 Ore di Monza, Ferdinando Cannizzo ha fatto il punto sulla stagione del Cavallino Rampante, ma ha anche voluto rendere merito a Toyota, tornata in grande spolvero quest'anno con l'introduzione della nuova vettura e un team che - come spesso è accaduto - non ha sbagliato nulla nelle operazioni in pista.

"Toyota si è sempre dimostrata un team molto forte. Forse l'anno scorso si erano presi un po' di vacanza... A parte gli scherzi, hanno sempre curato bene sia la performance della vettura che le strategie di gara", ha dichiarato il direttore tecnico della Ferrari.

"Penso che non si aspettassero secondo me di avere una Ferrari così forte già dalla prima stagione, hanno subito un po' questo impatto, poi sono ripresi molto bene, quest'anno ci hanno dato filo da torcere, sono stati competitivi per tutta la stagione, immagino abbia aiutato anche il fatto di rivedere alcune aree della vettura, hanno dato un bel boost, faccio ancora loro i complimenti perché hanno fatto davvero bene, non hanno sbagliato quasi nulla durante la stagione, per cui sicuramente si meritano quello che hanno guadagnato quest'anno".

"Noi abbiamo visto che abbiamo fatto bene quest'anno, ci sono stati momenti un po' più difficili, ma dobbiamo essere comunque contenti con quello che abbiamo fatto, siamo stati sempre lì a dargli un po' del filo da torcere, almeno fino all'ultimo finché abbiamo potuto, per cui io mi aspettavo una Toyota forte onestamente. Loro forse dicono così perché non so per quale motivo, ma io mi aspettavo fossero forti, così come mi aspettavo fossero più forti l'anno scorso e invece non lo sono stati. Quindi fa bene avere dei competitor così in forma perché ci dà stimolo, ci tiene sempre vivi, c'è una motivazione molto accesa, quindi l'obiettivo qui è di fare davvero bene".

E' ormai noto che l'anno prossimo la Ferrari utilizzerà joker evo per evolvere la 499P e aumentarne le prestazioni. Sarà il primo, grande cambiamento dopo le novità che vennero introdotte dopo la 24 Ore di Le Mans del 2024 (per altro vinta dalla Ferrari con la 499P numero 50).

"Abbiamo lavorato nel corso di questi anni per adattare la 499P a tutti i circuiti, in tutte le condizioni, penso che ci siamo riusciti, questo ci ha dato la possibilità di vedere anche quali erano le aree in cui dovevamo migliorare, non dico che fossero dei punti deboli, però di miglioramenti ce n'erano e questo ci ha dato l'opportunità di vedere quali fossero, come dire, nel domino dei setup possibili che la 4199P era in grado di coprire quali erano le aree che dovevamo ancora esplorare e quindi abbiamo cercato di farlo con questa evoluzione che è arrivata nel secondo anno e cercare di mantenere i punti di forza della 499P però allargare ad altre possibilità anche alla 499P che oggi non si può permettere.

L'affidabilità non ha aiutato

Uno dei motivi che ha reso la stagione della Rossa meno esaltante rispetto alle precedenti è stata l'affidabilità. Rispetto agli anni scorsi, le 499P hanno avuto più problemi che le hanno rallentate in fasi cruciali delle gare.

"L'affidabilità è sempre un tema molto aperto perché più aumenti le prestazioni più metti sotto torchio tutti i sistemi in vettura, per cui devi sempre aumentare il margine di affidabilità, questo è un aspetto. Ma quest'anno abbiamo sofferto di aspetti molto banali, piccole distrazioni se vogliamo, eccetto una (a Le Mans), direi che tutte le altre sono piccole distrazioni che abbiamo fatto durante la fase di preparazione della vettura finale della gara, per cui questo è un aspetto che sappiamo dobbiamo migliorare perché sono andati bene lo scorso anno".

"Quest'anno abbiamo fatto qualche sbavatura, però l'importante è essere consapevoli che c'è sempre qualcosa su cui puoi dare attenzione, abbiamo già preso delle contromisure durante la stagione e per il prossimo anno l'obiettivo è essere più robusti in tutti i processi che facciamo in modo da evitare di rallentare qualche vettura durante la gara".

Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Quanto è costato il nuovo ciclo di omologazione

Le vetture di quest'anno sono state soggette a un nuovo ciclo di omologazione in una nuova galleria del vento, Windshear in North Carolina. Questo può avere cambiato in qualche modo i valori in pista, ma Cannizzo non crede sia stato questo aspetto a determinare la stagione della Ferrari.

"Il fatto che hanno posizionato la nuova finestra di omologazione è per certi versi penalizzante rispetto allo scorso anno, quindi in teoria tutti i costruttori hanno perso un po' di prestazione rispetto allo scorso anno. E' da capire chi ne ha perso di più o di meno perché sappiamo bene che una macchina, una vettura in una nuova galleria del vento interferisce con quelle che sono le condizioni al contorno, in Sauber con le pareti, in quella nuova con l'impulso libero, ci sono delle interferenze come queste influiscono sugli altri non lo so. Noi conosciamo l'impatto che abbiamo avuto noi, che sicuramente come abbiamo detto all'inizio della stagione è stato positivo e trasparente, ma ci aspettavamo mediamente uguali per tutti".

"Sicuramente ha un po' influito perché ha fatto perdere a tutti i riferimenti con la stagione precedente, quindi abbiamo dovuto riguardare un po' di setup per adattare piccoli e grandi accorgimenti perché noi abbiamo lavorato con piccoli accorgimenti che comunque hanno avuto un impatto sulla distribuzione dei carichi aerodinamici sulla vettura, quindi questo ha comportato di rivedere e di ottimizzare un po' di setup, ma non penso che sia poi del tutto determinante nel risultato finale. Non può essere questo una giustificazione per non riconoscere i meriti dei nostri competitor".

Voto alla stagione

Sebbene sino a oggi la stagione della Ferrari sia stata bel al di sotto delle tre appena passate, Cannizzo ha voluto dare un voto comunque importante al team e ha motivato così la sua scelta.

"Direi che non avendo vinto non posso andare su voti alti, però considerando un po' le sbavature se dovessi dare un voto darei un 7 a questa stagione, perché sicuramente abbiamo visto che ci sono delle zone, delle aree di miglioramento.

Questo per chi fa le corse da tanto tempo perché è coinvolto nello sport, ogni tanto succede. Quando uno vince spesso ha una fase di rilassamento, abbiamo lavorato tantissimo e credetemi per evitare di rilassarci".

"Penso abbiate visto che non siamo mai rilassati, abbiamo avuto grinta e il coltello sempre tra i denti, vogliamo sempre vincere, però capita qualche volta di perdere il focus su alcune cose e questo è quello che è successo quest'anno tante volte".

"Ci sono piccoli aspetti, non grandi, non strutturali, quindi dobbiamo essere confidenti che abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Siamo lì, non possiamo disperarci, siamo sempre una buona squadra, un'ottima squadra. Per vincere la verità è che il numero di concorrenti è elevato, la competitività è davvero alta e quindi dobbiamo fare un lavoro eccellente per vincere".

"Se non siamo eccellenti in tutti i dettagli, il nostro obiettivo è di essere eccellenti in tutti i dettagli, dobbiamo farlo. Questa stagione do un 7 da tutti quanti, soddisfacente ma non eccellente".

Il bilancio dall'inizio dell'avventura in Hypercar

Per concludere, considerando che nel 2027 arriverà la LMh molto aggiornata rispetto all'attuale 499P, Cannizzo ha fatto il bilancio complessivo del quadriennio.

"Se mi fai invece questa domanda, il bilancio generale da quando siamo partiti a oggi, non vorrei essere arrogante, ma sicuramente almeno il massimo dei voti ci sta perché abbiamo vinto tre volte le mani, abbiamo vinto il campionato, siamo stati una vettura che è ancora diventata un riferimento nell'Hypercar".

"Siamo contenti che comunque tanti ci hanno seguito anche nelle scelte tecniche, tanti hanno cambiato le loro vetture e cercato di seguire la nostra filosofia e adesso sta a noi magari ridefinire quello che sono il paradigma di un nuovo capitolo di Hypercar".

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