WEC | Campbell volta pagina per la prima volta: "Le esperienze diverse aiuteranno Ford"

Per la prima volta in carriera, Matt Campbell affronta una nuovissima sfida con un marchio diverso da Porsche Motorsport, dove è cresciuto affermandosi come uno dei più forti piloti del panorama delle corse a ruote coperte.

Fattosi le ossa nei monomarca di Weissach, promosso a pilota Junior e poi ufficiale, l'australiano ha avuto la possibilità di toccare la massima vetta prendendo il volante della 963 LMDh, con cui ha vinto il titolo in IMSA contribuendo anche ai successi nel FIA WEC.

La settimana scorsa è arrivato l'annuncio dell'ingaggio da parte di Ford Racing, che ha scelto di puntare sul 31enne per il neonato progetto che l'Ovale Blu porterà nel Mondiale e a Le Mans con il prototipo ibrido LMDh telaiato Oreca, il che porrà il nativo di Warwick davanti a tante cose da scoprire.

Matt Campbell, Nick Yelloly and Tom Blomqvist, Ford Racing Foto di: Ford

"Ci vorrà un po’ per abituarmi a rappresentare qualcun altro, avendo sempre corso con Porsche! Sono davvero entusiasta del futuro che mi attende con Ford, finalmente è tutto ufficiale ed è bellissimo, sono veramente carico per il futuro", ha ammesso parlando con i giornalisti presenti a Le Mans, tra cui Motorsport.com.

"Sono ancora sotto contratto con Porsche fino alla fine del 2026, per cui sono molto grato a loro per avermi dato questa possibilità di affrontare nuove sfide. Hanno fatto tanto per la mia carriera, se non fosse stato per loro, probabilmente non sarei qui. Correre ai massimi livelli nell’endurance, provenendo da un programma per i giovani; devo dire che sono stato molto fortunato che mi abbiano scelto come junior nel 2016".

"È incredibile pensare a quanto tempo è passato, sono cambiate molte cose e questo era il momento perfetto per affrontare una sfida come questa, è molto emozionante".

Matt Campbell, Nick Yelloly and Tom Blomqvist, Ford Racing Foto di: Ford

Un annuncio arrivato insieme a quello degli ingaggi anche di Tom Blomqvist e Nick Yelloly, a conferma di quanto Ford Racing voglia puntare in alto e sull'esperienza, ma senza rinunciare anche alla possibilità di assicurarsi piloti con ancora un futuro da scrivere per lungo tempo.

"Con Ford abbiamo parlato della formazione prima di firmare, ognuno ha raggiunto l'accordo in momenti diversi, ma mi hanno chiesto diverse volte cosa pensassi di alcuni nomi. Penso che con i piloti che abbiamo sia andata alla grande. Soprattutto con Tom e Nick, che oggi si uniscono a me".

"Hanno esperienza con il telaio Oreca, credo che siamo un gruppo davvero valido e variegato anche in termini di esperienza. E il fatto che ci saranno quattro gare prima di arrivare a Le Mans sarà di grande aiuto anche per il team e lo sviluppo della vettura. Il primo anno è sempre molto difficile. Basta pensare a Genesis, nuovo Costruttore, anch’esso con la vettura Oreca".

"Ci sarà molto da imparare, ricordo anche quanto fatto con la Porsche al primo anno, a volte fu difficile e le prime gare serviranno a tutti come rodaggio, ma sono curioso di vedere come andrà, anche perché con le esperienze diverse che tutti noi abbiamo credo sia un aspetto molto importante. Possiamo avere mentalità, approcci e filosofie diverse riguardo ai test e via dicendo".

"Abbiamo già iniziato a lavorare su alcuni di questi aspetti al simulatore, siamo solo all’inizio e c’è ancora molta strada da fare, questa fase di sviluppo può sempre rivelarsi un po’ complicata, ma Nick e Tom hanno esperienza con Oreca e il mix di diversi stili possono davvero apportare un contributo positivo".

"Io ho corso con Porsche che era un'altra vettura, la mia esperienza passa da un V8 biturbo a un motore aspirato; ci saranno molti cambiamenti, sia nella trasmissione, sia nella filosofia della vettura. Ci saranno molte cose da imparare, ma anche molti approcci diversi che potremo adottare nelle fasi di sviluppo, ma credo che il tutto funzionerà estremamente bene: unire esperienze diverse e imparare da ciò che abbiamo appreso in quelle passate sarà d'aiuto".

#18 Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992): Matt Campbell Foto di: Eric Le Galliot

Esperienze che, come detto, torneranno subito utili anche nei test, dato che Campbell ha ricevuto il via libera da Porsche per cominciare a girare con la LMDh americana fin da subito, come ha confermato alla domanda postagli da Motorsport.com.

"Sarò coinvolto in tutte le fasi di test e sviluppo. Sono già impegnato anche con il simulatore e nelle riunioni. Ho iniziato a lavorare fianco a fianco con tutti fin da subito e quindi potrò essere in pista anche nel primo test".

"Sono piuttosto fortunato per quanto riguarda il calendario e il programma, visto che non ci sono concomitanze che le gare che mi restano da fare con la 963. Per ora tutto procede per il meglio e stiamo lavorando duramente alle simulazioni".

Infine a Campbell abbiamo domandato se i suoi impegni potessero prevedere anche qualcosa con le Mustang GT3, essendo uno dei piloti più forti provenienti da quella categoria e pronto quindi per essere messo al volante anche in altre gare dedicate.

"Per ora avrò solo impegni con la LMDh, il mio programma principale e l'obiettivo che dobbiamo prima di tutto raggiungere. Certo, mi piacerebbe comunque partecipare ad alcuni eventi GT come attività secondaria se non ci sono conflitti di date; se ci sarà un’opportunità, di sicuro mi farò avanti e l'ho già fatto presente ai vertici di Ford".

"Ovviamente so che c'è già un nutrito gruppo di piloti GT, ma mi piacerebbe ancora dedicarmi un po’ a quello che è stato il mio passato; salire da una macchina all’altra è positivo perché ti offre una prospettiva diversa e puoi sempre imparare qualcosa. Ford è coinvolta praticamente in tutto nel mondo dell’automobilismo, ma ribadisco che la mia agenda è già piuttosto fitta di impegni e continuerà a riempirsi, quindi va bene così per ora".