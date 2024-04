WEC | Caldarelli sostituisce Mortara sulla Lamborghini SC63 a Spa

Andrea Caldarelli prenderà il posto di Edoardo Mortara in occasione della 6h di Spa-Francorchamps, prossimo round del FIA World Endurance Championship.

Sulle Ardenne, come ormai noto da tempo, si corre nel fine settimana del 9-11 maggio, che coincide con il doppio appuntamento di Formula E a Berlino al quale l'italo-svizzero dovrà partecipare per priorità.

In Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx avevano già affermato che al posto di Mortara sarebbe stato messo uno dei tre piloti che compongono l'equipaggio impegnato in IMSA SportsCar Championship e la scelta è ricaduta sul più esperto tra Caldarelli, Matteo Cairoli e Romain Grosjean, quest'ultimo comunque indisponibile poiché sarà in azione in IndyCar.

L'abruzzese è colui che di fatto ha cresciuto fin dai primi metri la SC63 LMDh, dunque perfetto per completare la formazione della #63 con Daniil Kvyat e Mirko Bortolotti, come ha spiegato il responsabile tecnico e del Motorsport di Sant'Agata Bolognese, Rouven Mohr, in un incontro coi giornalisti svolto ad Imola, alla presenza di Motorsport.com.

"Andrea è con noi da tanto tempo, conosce perfettamente la vettura, dunque era la persona perfetta per prendere il posto di Edoardo", ha detto Mohr.