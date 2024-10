WEC | Calado: "Anno orribile con una delle auto più veloci"

Ad Imola il tempo non è dei migliori, ma le Finali Mondiali Ferrari offrono sempre tantissimi spunti e incontrare i piloti del FIA World Endurance Championship.

Mentre fuori diluviava, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado si sono seduti al tavolo delle conferenze in sala stampa - dove è presente Motorsport.com - per fare il punto della situazione in vista dell'ultimo atto che si terrà in Bahrain.

A Sakhir la 499P #51 è ormai tagliata fuori dai giochi per il titolo Piloti, ma per il Mondiale Costruttori la Casa di Maranello ha ancora qualche speranza e l'apporto della formazione a podio a Le Mans nel 2024 sarà preziosissimo.

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

"Per me è la seconda volta alle Finali Mondiali, sempre bellissimo poter trascorrere del tempo e festeggiare con tifosi e media in un posto speciale come questo. Abbiamo avuto una buona stagione, specialmente con la macchina #50 che ha vinto Le Mans, quindi sono molto contento di vivere la passione Ferrari assieme a tutti i fan di F1, GT e Hypercar", ha detto Giovinazzi.

Pier Guidi ha aggiunto: "Ormai conosco bene le Finali Mondiali, un evento sempre bellissimo pieno di vetture, tifosi e clienti, in un circuito tutto rosso. Siamo ormai a fine stagione e speriamo di essere più fortunati l'anno prossimo".

Calado ha subito scherzato sul meteo 'tipico inglese' quando lo abbiamo salutato al suo arrivo: "Per me è la decima Finale Mondiale, un evento molto bello che racchiude anche diverse prestigiose Ferrari storiche, senza pressione e dove ci si diverte".

L'inglese ha poi offerto un ottima impressione riguardo la sua difficile stagione a bordo della Rossa condivisa con il pugliese e il piemontese.

"Quest'anno è stato piuttosto orribile per noi della #51, con poca fortuna. Speriamo nell'ultima gara dove sappiamo di poter mostrare il nostro potenziale, abbiamo avuto una delle vetture più veloci di tutta la stagione dimostrandolo, anche se non del tutto con i risultati che avremmo voluto ottenere".

"Qui ad Imola è stato un chiaro esempio, ma anche a Spa, poi abbiamo sofferto due ritiri. Insomma, incrociamo le dita per il Bahrain, dove vogliamo dare una mano alla squadra a vincere il titolo Costruttori. La speranza è di ottenere una vittoria che ci possa dare fiducia in vista del prossimo anno e ricominciare a lottare per il titolo".

James Calado, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Calado si è successivamente fermato a parlare coi giornalisti rispondendo alle domande e facendo un approfondimento di questo... annus horribilis (ipse dixit).

"Due ritiri di fila in un campionato con così popche gare ti tagliano automaticamente fuori nella lotta per il titolo. A Spa poteva andare molto diversamente, ad Imola siamo stati sfortunati con la strategia, di fatto per quattro eventi non abbiamo preso punti nonostante avessimo le prestazioni per stare davanti e l'auto sia stata forte praticamente sempre".

"Siamo stati più o meno alla pari con la #50 e probabilmente anche più veloci rispetto alla passata stagione. Purtroppo non abbiamo portato a casa risultati, siamo comunque ancora in lizza per il titolo Costruttori e in Bahrain, nonostante sarà molto dura, ci proveremo".

"La mia testa è comunque già proiettata sul prossimo anno dove punteremo a quel Mondiale che nel 2024 non è stato possibile raggiungere. Coi 'se' e coi 'ma' non si prendono punti e non si vincono le gare, l'obiettivo deve sempre essere il titolo, comunque per la squadra imporsi per due volte di fila a Le Mans è stato un risultato grandioso".

"Bahrain? I numeri dicono che il Costruttori è ancora possibile, in passato non siamo stati molto competitivi, ma abbiamo migliorato moltissimo la macchina sul passo generale. Questo non significa che automaticamente saremo forti anche a Sakhir, ma vedremo".

"Sono convinto che abbiamo fatto enormi passi avanti in diverse aree e si possa ancora crescere sul passo, come abbiamo già fatto. Sulle gomme, ad esempio, abbiamo dimostrato che in tutte le gare ora le sappiamo gestire bene".

"Gli aggiornamenti portati sono stati pensati per migliorare la macchina, ma dal punto di vista di guida non lo abbiamo avvertito tanto. Sui dati e sulle simulazioni si vedono le differenze, ma come sensazioni la 499P è sempre la stessa".