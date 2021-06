WEC: Cairoli carico, ma non al 100% fisicamente per Portimao

Ancora in pieni festeggiamenti per la leggendaria vittoria nella 24 Ore del Nürburgring conquistata domenica scorsa, Matteo Cairoli è già pronto ad affrontare il suo prossimo impegno, quello della 8 Ore di Portimão, quando tornerà ad alternarsi al volante della Porsche 911 RSR del Team Project 1 con i due compagni di squadra Riccardo Pera ed Egidio Perfetti.

Con la gara dell'Algarve in programma questo weekend (11/13 giugno) il Campionato Mondiale FIA WEC giunge al secondo appuntamento della stagione.

Una tappa che il pilota comasco affronta con l'obiettivo di rifarsi con tutti gli interessi del caso dopo la falsa partenza di Spa all'inizio dello scorso mese.

In Belgio l'equipaggio del Team Project 1 non ha infatti potuto prendere il via a causa dell'incidente che in qualifica ha visto protagonista Perfetti e degli ingenti danni riportarti sulla sua vettura.

"Purtroppo non mi sento fisicamente al cento per cento a causa di una faringite - ha commentato Cairoli - Nonostante ciò sono molto felice di potere tornare subito al volante, dal momento che la vittoria ottenuta nella 24 Ore del Nürburgring mi ha dato un'ulteriore carica".

"In Portogallo dobbiamo recuperare anche in termini di punti tutto ciò che abbiamo perso a Spa e sono abbastanza fiducioso sul fatto che abbiamo tutte le possibilità per farlo”.