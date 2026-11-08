Gara
WEC 6h di Monza
WEC | Cadillac vince la 6h di Monza, Ferrari a podio. Toyota #8 ed Edgar-Corvette Campioni
Successo di Bamber/Aitken/Bourdais davanti ad Alpine e alla 499P #51 che ringrazia della penalità alla Aston. BMW a punti e seconda nel Costruttori, Buemi/Hartley/Hirakawa iridati nonostante l'11° posto. In LMGT3 trionfo della Porsche di Pera, ma è la Z06 #33 a festeggiare il titolo.
Francesco Corghi
Pubblicato: 8 nov 2026, 16:45
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Foto di: AG Photo
La Cadillac-Jota conquista il secondo successo nel FIA World Endurance Championship al termine di una 6h di Monza piuttosto combattuta, con brividi nel finale che hanno visto conquistare il titolo LMGT3 da parte di Jonny Edgar e la Corvette-TF Sport #33, mentre il trio Hartley/Hirakawa/Buemi è iridato tra i Piloti HYPERCAR pur rimanendo a secco.
Il sole è finalmente uscito sull'Autodromo brianzolo, che ha registrato 75.181 presenze nell'arco dell'ultimo weekend del 2026, con la Ferrari che ha dato il saluto alla versione attuale della 499P concludendo a podio grazie alla penalità inflitta alla Aston Martin #007, che risalendo in maniera furibonda era riuscita a soffiarle il terzo posto a 15' dal termine.
HYPERCAR
La Classe HYPERCAR è stata appannaggio della Cadillac #38 condotta da Earl Bamber, Jack Aitken e dal salutante Sébastien Bourdais, all'ultima gara nel Mondiale con la V-Series.R. La LMDh americana è passata al comando dopo poche battute e da lì non si è più spostata, nonostante le neutralizzazioni avessero rimesso in gioco sia Alpine che BMW.
Nel frattempo, le Toyota - evidentemente penalizzate dal BoP, pur non potendo saperlo ufficialmente - hanno arrancato nelle retrovie facendo la loro gara; l'11° posto di Hartley/Hirakawa/Buemi con la TR010 Hybrid #8 incorona il trio Re della classifica piloti davanti a Kobayashi/De Vries/Conway, che con la #7 sono alle spalle dei compagni al traguardo.
Intanto la lotta per il podio in gara ha visto Martins/Gounon prendersi il secondo gradino alla guida della Alpine #36, all'ultima gara della A424 nella serie, seguita dalla Ferrari #51 di Giovinazzi/Pier Guidi/Calado.
La 499P in questa veste saluta portandosi a casa un trofeo, arrivato dopo una corsa complicata e per altro grazie alla penalità inflitta nel finale alla Aston Martin #007 di Gamble/Tincknell, alla quale sono arrivati 20" di sanzione per infrazione alle pressioni gomme.
Gli stessi problemi sono occorsi anche alle Ferrari #50 di Fuoco/Molina/Nielsen e #83 di Ye/Hanson/Kubica, scesi poi in settima ed ottava piazza al traguardo.
Dietro alla Valkyrie quarta c'è la Peugeot #94 di Jakobsen/Duval/Pourchaire, protagonista a due giri dalla fine di un duello con contatto con la Cadillac #12. Nello specifico, Alex Lynn in uscita dalla 'Roggia' ha cercato di chiudere la strada alla 9X8 mentre Jakobsen lo stava affiancando e la V-Series.R si è girata impattando violentemente contro le barriere.
Fermatosi fortunatamente illeso a bordo pista, qui abbiamo purtroppo visto una vergognosa gestione da parte della direzione gara, che con un'auto demolita, pilota ancora nell'abitacolo e detriti in mezzo alla traiettoria ha solamente decretato l'esposizione di una doppia bandiera gialla, anziché neutralizzare tutto con una Full Course Yellow o - meglio ancora - interrompendo con la bandiera rossa, mancando solamente 2' alla fine.
Sesta si classifica la BMW #15 di Marciello/Magnussen/Vanthoor, a punti va anche la sua gemella #20 affidata a Frijns/Rast/Van Der Linde con il nono posto consente alla Casa bavarese di terminare terza nel Mondiale Costruttori, seguita dalla Peugeot #93 di Quinn/Di Resta/Cassidy.
Da dimenticare la gara delle Genesis, con la #19 fuori per problemi tecnici e la #17 appena 13a dopo diverse penalità.
Foto di: AG Photo
LMGT3
In Classe LMGT3 Riccardo Pera e Richard Lietz abdicano a testa altissima centrando una super vittoria assieme a Yasser Shahin, ma a Jonny Edgar è sufficiente arrivare terzo per laurearsi Campione del Mondo con la Corvette-TF Sport #33 condivisa con Nicky Catsburg e Ben Keating.
La prova del trio Porsche-Manthey #92 è stata da applausi, al termine di una rimonta messa già in atto dopo metà gara, prendendo quello che era il risultato auspicato per tenere aperte le speranze di titolo, resistendo all'assalto finale dei rivali.
Al secondo posto troviamo la Aston Martin-Heart of Racing #23 di Barrichello/Newell/Adam che è sopravvissuta anche ad una tamponata nella prima parte di gara, chiudendo davanti alla Z06 #33 che non ha dovuto sudare troppo per mettere le mani sul titolo, a parte una partenza un po' difficoltosa di Keating che era stato risucchiato nel gruppo.
La BMW-WRT #69 di Harper/Thompson/McIntosh risale fino al quarto posto, salvando la giornata delle M4, dato che la #32 è stata buttata fuori dalla McLaren-Garage 59 #58 di Alex West.
In Top5 c'è pure Lexus-ASP #78 di Masson/David/Van Rompuy, alle prese con una gara difficile dopo essere partita dalla Hyperpole, ma capace di guadagnare un paio di posizioni nel finale tirandosi dietro la Porsche-Manthey #91 nelle mani di Guven/Boguslavskiy/Cottingham, seguita dalle Mercedes-Iron Lynx #61 (Martin/Berry/Andrade) e #79 di Hodenius/Cressoni/Zelger.
Nona sudando parecchio la Ferrari-AF Corse #21 di Rovera/Mann/Hériau, unica 296 al traguardo dopo il ritiro della #54, completano la Top10 Drudi/Robichon/James sulla Aston Martin-HoR #27, le Ford-Proton non riescono ad andare a punti, crollando nella seconda parte di gara a causa di penalità e incidenti.
GARA
Tutte le statistiche
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti 1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 192
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 192
5.607
3
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 192
27.978
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 192
2.182
5
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 192
19.123
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 192
8.238
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 192
9.771
8
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 191
14.053
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 191
2.973
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 191
1.953
11
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 190
1LAP
12
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 190
13.234
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 189
1LAP
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 189
21.807
15
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 188
16
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 174
17
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 174
0.270
18
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 174
9.330
19
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 174
13.283
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 174
3.461
21
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 174
1.902
22
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 174
1.413
23
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 174
0.538
24
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 174
6.604
25
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 173
28.250
26
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 173
2.444
27
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 172
1LAP
28
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 170
1LAP
29
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 170
30
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 170
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 170
32
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 170
33
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 170
34
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 170
35
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 170
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