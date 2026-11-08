Gara

WEC 6h di Monza

WEC | Cadillac vince la 6h di Monza, Ferrari a podio. Toyota #8 ed Edgar-Corvette Campioni

Successo di Bamber/Aitken/Bourdais davanti ad Alpine e alla 499P #51 che ringrazia della penalità alla Aston. BMW a punti e seconda nel Costruttori, Buemi/Hartley/Hirakawa iridati nonostante l'11° posto. In LMGT3 trionfo della Porsche di Pera, ma è la Z06 #33 a festeggiare il titolo.

Francesco Corghi

Pubblicato: 8 nov 2026, 16:45

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Foto di: AG Photo

La Cadillac-Jota conquista il secondo successo nel FIA World Endurance Championship al termine di una 6h di Monza piuttosto combattuta, con brividi nel finale che hanno visto conquistare il titolo LMGT3 da parte di Jonny Edgar e la Corvette-TF Sport #33, mentre il trio Hartley/Hirakawa/Buemi è iridato tra i Piloti HYPERCAR pur rimanendo a secco.

Il sole è finalmente uscito sull'Autodromo brianzolo, che ha registrato 75.181 presenze nell'arco dell'ultimo weekend del 2026, con la Ferrari che ha dato il saluto alla versione attuale della 499P concludendo a podio grazie alla penalità inflitta alla Aston Martin #007, che risalendo in maniera furibonda era riuscita a soffiarle il terzo posto a 15' dal termine.

HYPERCAR

La Classe HYPERCAR è stata appannaggio della Cadillac #38 condotta da Earl Bamber, Jack Aitken e dal salutante Sébastien Bourdais, all'ultima gara nel Mondiale con la V-Series.R. La LMDh americana è passata al comando dopo poche battute e da lì non si è più spostata, nonostante le neutralizzazioni avessero rimesso in gioco sia Alpine che BMW.

Nel frattempo, le Toyota - evidentemente penalizzate dal BoP, pur non potendo saperlo ufficialmente - hanno arrancato nelle retrovie facendo la loro gara; l'11° posto di Hartley/Hirakawa/Buemi con la TR010 Hybrid #8 incorona il trio Re della classifica piloti davanti a Kobayashi/De Vries/Conway, che con la #7 sono alle spalle dei compagni al traguardo.

Intanto la lotta per il podio in gara ha visto Martins/Gounon prendersi il secondo gradino alla guida della Alpine #36, all'ultima gara della A424 nella serie, seguita dalla Ferrari #51 di Giovinazzi/Pier Guidi/Calado.

La 499P in questa veste saluta portandosi a casa un trofeo, arrivato dopo una corsa complicata e per altro grazie alla penalità inflitta nel finale alla Aston Martin #007 di Gamble/Tincknell, alla quale sono arrivati 20" di sanzione per infrazione alle pressioni gomme.

Gli stessi problemi sono occorsi anche alle Ferrari #50 di Fuoco/Molina/Nielsen e #83 di Ye/Hanson/Kubica, scesi poi in settima ed ottava piazza al traguardo.

Dietro alla Valkyrie quarta c'è la Peugeot #94 di Jakobsen/Duval/Pourchaire, protagonista a due giri dalla fine di un duello con contatto con la Cadillac #12. Nello specifico, Alex Lynn in uscita dalla 'Roggia' ha cercato di chiudere la strada alla 9X8 mentre Jakobsen lo stava affiancando e la V-Series.R si è girata impattando violentemente contro le barriere.

Fermatosi fortunatamente illeso a bordo pista, qui abbiamo purtroppo visto una vergognosa gestione da parte della direzione gara, che con un'auto demolita, pilota ancora nell'abitacolo e detriti in mezzo alla traiettoria ha solamente decretato l'esposizione di una doppia bandiera gialla, anziché neutralizzare tutto con una Full Course Yellow o - meglio ancora - interrompendo con la bandiera rossa, mancando solamente 2' alla fine.

Sesta si classifica la BMW #15 di Marciello/Magnussen/Vanthoor, a punti va anche la sua gemella #20 affidata a Frijns/Rast/Van Der Linde con il nono posto consente alla Casa bavarese di terminare terza nel Mondiale Costruttori, seguita dalla Peugeot #93 di Quinn/Di Resta/Cassidy.

Da dimenticare la gara delle Genesis, con la #19 fuori per problemi tecnici e la #17 appena 13a dopo diverse penalità.

Foto di: AG Photo

LMGT3

In Classe LMGT3 Riccardo Pera e Richard Lietz abdicano a testa altissima centrando una super vittoria assieme a Yasser Shahin, ma a Jonny Edgar è sufficiente arrivare terzo per laurearsi Campione del Mondo con la Corvette-TF Sport #33 condivisa con Nicky Catsburg e Ben Keating.

La prova del trio Porsche-Manthey #92 è stata da applausi, al termine di una rimonta messa già in atto dopo metà gara, prendendo quello che era il risultato auspicato per tenere aperte le speranze di titolo, resistendo all'assalto finale dei rivali.

Al secondo posto troviamo la Aston Martin-Heart of Racing #23 di Barrichello/Newell/Adam che è sopravvissuta anche ad una tamponata nella prima parte di gara, chiudendo davanti alla Z06 #33 che non ha dovuto sudare troppo per mettere le mani sul titolo, a parte una partenza un po' difficoltosa di Keating che era stato risucchiato nel gruppo.

La BMW-WRT #69 di Harper/Thompson/McIntosh risale fino al quarto posto, salvando la giornata delle M4, dato che la #32 è stata buttata fuori dalla McLaren-Garage 59 #58 di Alex West.

In Top5 c'è pure Lexus-ASP #78 di Masson/David/Van Rompuy, alle prese con una gara difficile dopo essere partita dalla Hyperpole, ma capace di guadagnare un paio di posizioni nel finale tirandosi dietro la Porsche-Manthey #91 nelle mani di Guven/Boguslavskiy/Cottingham, seguita dalle Mercedes-Iron Lynx #61 (Martin/Berry/Andrade) e #79 di Hodenius/Cressoni/Zelger.

Nona sudando parecchio la Ferrari-AF Corse #21 di Rovera/Mann/Hériau, unica 296 al traguardo dopo il ritiro della #54, completano la Top10 Drudi/Robichon/James sulla Aston Martin-HoR #27, le Ford-Proton non riescono ad andare a punti, crollando nella seconda parte di gara a causa di penalità e incidenti.

GARA

Tutte le statistiche

Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti 1

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 192

2

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 192

5.607

3

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 192

27.978

4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 192

2.182

5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 192

19.123

6

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 192

8.238

7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 192

9.771

8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Ye R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 191

14.053

9

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 191

2.973

10

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 191

1.953

11

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 190

1LAP

12

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 190

13.234

13

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 189

1LAP

14

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 189

21.807

15

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 188

16

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 174

17

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 174

0.270

18

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 174

9.330

19

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 174

13.283

20

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 174

3.461

21

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 174

1.902

22

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 174

1.413

23

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 174

0.538

24

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 174

6.604

25

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 173

28.250

26

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 173

2.444

27

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 172

1LAP

28

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 170

1LAP

29

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 170

30

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 170

31

AKKODIS ASP Team LMGT3

87 R. Umbrărescu C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 170

32

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 170

33

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 170

34

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 170

35

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 170

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