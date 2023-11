WEC | Cadillac, test a dicembre: "Sappiamo dove si può crescere"

Terminata la prima stagione della Cadillac LMDh, ora si volta pagina guardando già a cosa si può fare in ottica 2024.

In General Motors hanno già deciso da tempo di proseguire con gli stessi programmi visti quest'anno, con due vetture in IMSA SportsCar Championship e solo una nel FIA World Endurance Championship.

Con la 24h di Daytona prevista come di consueto a fine gennaio, rimane veramente poco tempo per lavorare sulla V-Series.R dotata di telaio Dallara e motore V8 da 5.5 litri, per cui l'inverno sarà intenso e sfruttato al meglio delle possibilità.

A dicembre è previsto un test in Spagna, al quale si aggiungeranno due date di prove in vista della partenza in IMSA, ma intanto anche i Rookie Test di domenica andati in scena in Bahrain sono serviti per capire qualcosa in più, oltre alla grande raccolta di informazioni effettuata durante la gara di Sakhir.

Photo by: JEP / Motorsport Images #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

Kyffin Simpson e Nico Varrone hanno potuto girare con la Cadillac #2 che nel Mondiale ha corso nelle mani di Alex Lynn, Richard Westbrook ed Earl Bamber, scoprendone i vari lati nonostante il poco tempo a disposizione.

"Penso che Nico ed io siamo stati in grado di notare alcune cose a cui i piloti che guidano sempre questa vettura si abituano. Speriamo che possano prendere queste informazioni e migliorarla per il prossimo anno”, ha detto Simpson.

Il trio dei piloti ufficiali ha già la testa al 2024, con le relative idee, come spiega Bamber: "Abbiamo imparato molto quest'anno su molti aspetti della vettura. Abbiamo ottenuto un grande risultato se pensiamo da dove eravamo partiti, ma sappiamo dove possiamo migliorare".

"Penso che questo anno di esperienza nella serie ci sarà di grande aiuto. Adesso conosceremo le piste, sappiamo quali sono i nostri punti deboli, quali mescole sono adatte a noi e tutto questo genere di cose. Lavoreremo su questo per la prossima stagione, saremo ancora più forti e avremo migliori opportunità di raggiungere il nostro obiettivo finale”.

Photo by: JEP / Motorsport Images #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Nicolas Varrone, Kyffin Simpson

Laura Wontrop Klauser, responsabile del programma sportscar di GM, ha aggiunto: "Il 2023 è stata una grande stagione per noi. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la cosa più importante è che siamo stati in grado di imparare tantissimo. Ovviamente, uno dei nostri momenti più importanti è stato il terzo posto a Le Mans, ma in ciascun round abbiamo capito come migliorare".

"Cadillac Racing è un grande puzzle e l'abbiamo messo assieme un pezzo per volta con la nostra LMDh diventando sempre più forti e preparandoci per il 2024. Cercheremo di effettuare quanti più test possibili che abbiano senso. Vedremo dove dobbiamo colmare le lacune del personale e capiremo come migliorare le nostre risorse a tutti i livelli".

D'accordo anche il team manager Stephen Mitas: "È stata una prima stagione ottima nel WEC. Ovviamente, la competizione è molto dura e con una nuova squadra e un nuovo programma c'era tantissimo da imparare, ma la squadra si è formata bene".

"Operativamente, siamo contenti di come stanno andando le cose e non ci resta che lavorare fino al 2024 per mantenere la promessa che si è formata nel corso del 2023. Abbiamo un test a dicembre, quindi c'è molto lavoro da fare sulle aree da migliorare tecnicamente".