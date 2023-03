WEC | Cadillac solida: "Il podio era alla nostra portata"

Carica lettore audio

La Cadillac LMDh è solida e anche all'esordio nel FIA World Endurance Championship lo ha ampiamente dimostrato.

Dopo il buonissimo podio centrato alla 24h di Daytona a fine gennaio, la V-Series.R gestita dalla Chip Ganassi Racing e costruita su telaio Dallara ha affrontato anche la sua prima gara della massima serie endurance alla 1000 Miglia di Sebring.

Non era un impegno facile, ma fin dal Prologo la vettura #2 condotta da Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook non solo ha avuto buoni riscontri cronometrici, ma anche tenuto un passo consistente per giocarsela con le cosiddette 'altre'.

Posto che le Toyota erano oggettivamente imprendibili, forti di due anni di attività tra le Hypercar, durante le 8h il prototipo americano ha combattuto prima con le Porsche e poi con la Ferrari 499P #50, che alla fine l'ha preceduta nel duello per l'ultimo gradino del podio per una decina di secondi soltanto, segno che la strada intrapresa è quella giusta.

"Non c'è dubbio che sia stato un giorno positivo e ottimo per Cadillac Racing, abbiamo iniziato la stagione WEC con un quarto posto e penso che avremmo firmato tutti per un risultato del genere prima di cominciare il weekend", afferma Lynn.

"Questa era la prima volta che lavoravamo tutti assieme a questo programma e arrivare a 10" dal podio contro una squadra forte come la Ferrari è semplicemente fantastico, considerando quanto possiamo migliorare. Siamo una squadra che vuole ottenere grandi cose, per cui portiamo a casa questo risultato con l'idea di volere di più".

Bamber nel finale ha provato ad avvicinarsi alla Ferrari con un ritmo indiavolato, ma comunque non si mostra deluso del risultato: "Abbiamo lottato per il podio contro la Ferrari e siamo stati un po' sfortunati coi Full Course Yellow alla fine, ma siamo stati tra i migliori dopo le Toyota, per cui continuiamo ad impegnarci così. Il team ha fatto un lavoro fantastico alla prima gara con la LMDh e ora andiamo carichi a Portimao per la prossima".

Westbrook, che si è 'salvato' da sanzioni gravi dopo che nelle Libere aveva buttato fuori la Porsche di Proton Competition, chiosa: "Sono molto orgoglioso di tutti. Siamo rimasti fuori dai guai e potenzialmente avremmo potuto ottenere il terzo posto se qualche episodio fosse stato dalla nostra. Ora dobbiamo solo andare avanti, con tanti dati da analizzare. Sono preziosissimi. È meglio di qualsiasi test di otto ore".

Soddisfatta anche la responsabile di General Motors, Laura Wontrop Klauser: "Nel 2022, lo sviluppo di questa vettura, il programma di test e tutto ciò che abbiamo affrontato è stato molto duro per la squadra, ma stiamo vedendo i risultati e siamo davvero orgogliosi di tutto il lavoro e gli sforzi che abbiamo fatto. Ne è valsa la pena".

"Abbiamo un'auto solida e non vediamo l'ora di affrontare il resto della stagione WEC e IMSA per mostrare al mondo quanto sia grande. Ogni volta che accendiamo la macchina impariamo qualcosa. Sia che la muoviamo, sia che la teniamo ferma, capiamo qualcosa e le corse sono il modo migliore per farlo. Quindi possiamo solo crescere e migliorare".