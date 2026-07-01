WEC | Cadillac non sostituisce Lynn a San Paolo, diversi cambi in LMGT3

Ci sono alcuni cambiamenti in vista della 6h di San Paolo che la prossima settimana segna la ripresa della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

Ad un mese dalla 24h di Le Mans, i protagonisti della massima serie di durata ricominciano il cammino verso i titoli iridati e ad attenderli c'è la pista di Interlagos, dove i motori si accenderanno per il fine settimana del 10-12 luglio.

In Brasile, però, alcune squadre dovranno rivedere i propri equipaggi, vista anche la concomitanza con l'appuntamento dell'IMSA in quel del Canadian Tire Motorsport Park, specialmente tra le compagini di Classe LMGT3.

E' il caso di Eduardo Barrichello, che dovrà lasciare il volante della Aston Martin #23 di Heart of Racing a Kobe Pauwels, già visto ad Imola al fianco dei titolari Gray Newell e Jonny Adam.

Anche in Corvette Racing c'è una sostituzione, con Nico Varrone che subentra a Nicky Catsburg per condividere il volante della Z06 #33 di TF Sport assieme a Jonny Edgar e Ben Keating.

Dopo aver corso in LMP2 a Le Mans, Esteban Masson è pronto a riverstire la tuta del team ASP per salire sulla Lexus #78 con Hadrien David e Tom Van Rompuy.

Logo WEC Sao Paulo Foto di: FIA WEC

In Classe HYPERCAR, invece, la Aston Martin torna al suo solito duo per entrambe le Valkyrie, condivise da Gamble/Tincknell e Sorensen/Riberas.

Essendo una gara di 6 Ore, la Cadillac Racing e il Team Jota lasceranno l'impegno ai soli Will Stevens e Norman Nato per la V-Series.R #12, dato che Alex Lynn è finito finalmente sotto i ferri per risolvere il problema a collo e spalla.

Nello specifico, non è detto che il britannico possa rientrare entro fine anno, ma come già anticipato da tempo, c'è pure la possibilità che questo non avvenga anche per un accordo ormai raggiunto con McLaren Racing per cambiare casacca nel 2027, concentrandosi solamente sul recupero fisico e rinunciando a correre con il marchio americano ciò che resta del calendario.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Elenco Iscritti